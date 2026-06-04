Дочь принца Гарри отпраздновала день рождения: редкие фото 5-летней Лилибет, из-за имени которой была возмущена королева Елизавета II

Принцесса Лилибет, дочь принца Гарри и Меган Маркл, 4 июня отметила свой пятый день рождения. По этому случаю герцогиня Сассекская обнародовала редкие семейные фотографии, на которых можно увидеть подросшую именинницу с ее знаменитыми родителями.

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На первом фото, опубликованном в Instagram, Лилибет сидит на руках у отца, принца Гарри, в то время как Меган с улыбкой наблюдает за дочерью. Другой кадр показывает девочку босиком в саду возле семейного дома в Монтесито, штат Калифорния.

На обеих фотографиях Лилибет одета в светлый вышитый сарафан, а ее длинные рыжие волосы, которые девочка унаследовала от отца, распущены.

"Девочка нашей мечты. С 5-летием, Лили", – подписала фотографии Меган Маркл.

Гарри и Меган переехали в США после отказа от выполнения королевских обязанностей в 2020 году. С тех пор супруги стараются максимально оберегать приватность своих детей – 7-летнего Арчи и 5-летней Лилибет.

Почему имя Лилибет возмущало Елизавету II

Имя Лилибет с самого рождения девочки было предметом дискуссий среди королевских экспертов и фанатов самой уважаемой британской семьи. Дело в том, что "Лилибет" было особым семейным прозвищем королевы Елизаветы II.

В детстве будущая монархиня не могла правильно произнести свое имя, поэтому родные начали называть ее именно так. Впоследствии это обращение использовали только самые близкие члены семьи, а особенно муж королевы – принц Филипп.

По данным королевских биографов, решение принца Гарри и Меган назвать дочь Лилибет не всем понравилось в Букингемском дворце. В биографии короля Чарльза III автор Роберт Гардман приводил слова сотрудника дворца, который утверждал, что королева была расстроена из-за использования ее личного прозвища.

Елизавета II якобы сказала: "Мне не принадлежат дворцы, мне не принадлежат картины, единственное, что мне принадлежит, – это мое имя. А теперь они забрали и его".

Впрочем, представители Гарри и Меган отрицали конфликт вокруг имени. Они утверждали, что принц сообщил бабушке о своем решении сразу после рождения дочери и получил ее поддержку. Однако отдельные источники в королевских кругах настаивали на том, что формального разрешения королева не давала.

Ранее OBOZ.UA писал, что Меган Маркл на новых фото показала дочь, лицо которой годами держат в тайне. Герцогиня опубликовала видео из закулисья съемок, где дети эпизодически попадают в кадр.

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