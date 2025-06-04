Забрали единственное, что ей принадлежало: стало известно, как принц Гарри и Меган Маркл огорчили королеву Елизавету II незадолго до ее смерти

Сегодня, 4 июня, принцессе Лилибет исполняется четыре года. Дочь принца Гарри и Меган Маркл носит имя, которое стало самым интимным символом семейного мира покойной королевы Елизаветы II – и, как оказалось, источником одного из самых больших разочарований в ее последние месяцы жизни.

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Лилибет – не просто редкое имя. Это было чрезвычайно личное, интимное прозвище самой королевы, которым ее с детства называли в семье. Как отмечает Daily Mail, его придумал ее дед, король Георг V, когда маленькая Елизавета еще не могла произнести собственное имя. На протяжении всей жизни это обращение сохранялось только среди самых близких людей, в частности мужа – принца Филиппа, который называл ее именно так до самой смерти.

Поэтому новость о том, что принц Гарри и Меган назвали свою дочь Лилибет, вызвала неоднозначную реакцию не только среди публики, но и за стенами Букингемского дворца. Хотя пара заявила, что это – трогательная дань уважения Ее Величеству, как впоследствии выяснилось, сама королева восприняла это не как жест любви, а как посягательство на единственное, что действительно принадлежало только ей.

В биографии короля Чарльза III королевский эксперт Роберт Гардман приводит рассказ сотрудника дворца, который утверждал, что королева сказала: "Мне не принадлежат дворцы, мне не принадлежат картины, единственное, что мне принадлежит, – это мое имя. А теперь они забрали и его". По словам этого источника, Елизавета II была разъярена как никогда.

Официальный представитель супругов Сассексов в ответ на сообщения медиа заявил, что королева была первой, кому Гарри позвонил после рождения дочери. По его словам, принц поделился намерением дать дочери имя в честь бабушки и получил ее поддержку. Но журналист BBC Джонни Даймонд передал другую версию – по словам источника во дворце, согласия королевы никто не спрашивал. Несмотря на юридические угрозы со стороны Сассексов, BBC осталась при своей позиции.

Этот эпизод стал одним из последних публичных огорчений в жизни королевы Елизаветы II. Она умерла менее чем через полтора года после рождения Лилибет – 8 сентября 2022 года, на 97-м году жизни. Скандал с именем оставил после себя горький осадок и еще больше обострил напряжение между Гарри и остальной королевской семьей.

Несмотря на все, супруги стараются держать детей – Лилибет и ее старшего брата Арчи – как можно дальше от публичной жизни. Фото с ними появляются крайне редко. Одним из недавних исключений стало фотопоздравление единственной дочери, которое Меган Маркл опубликовала в Instagram. На нем она и Лилибет, обнявшись сидят в катере во время морской прогулки.

Ранее OBOZ.UA писал, что королевский эксперт назвал причину, почему "запасного" принца Гарри и его жену должны лишить титулов. Он заявил, что пара окончательно потеряла моральное право оставаться герцогом и герцогиней Сассекскими.

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