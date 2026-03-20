Меган Маркл на новых фото показала дочь, лицо которой годами держат в тайне

Герцогиня Сассекская Меган Маркл обнародовала редкие кадры со своими детьми – 6-летним принцем Арчи и 4-летней принцессой Лилибет. В ролике и серии фото, снятых в их доме в Монтесито, США, впервые за долгое время появилась дочь супругов, лицо которой родители традиционно не показывают публично.

Герцогиня опубликовала в Instagram видео из закулисья съемок, где дети эпизодически попадают в кадр. Публикация стала частью кампании по продвижению новой коллаборации бренда As ever, который Маркл запустила в 2025 году и активно развивает как основной коммерческий проект после ухода от королевских обязанностей.

В видео Меган занимается компоновкой цветов под открытым небом – на территории собственного дома. В это время к ней неожиданно подбегает 6-летний Арчи, быстро появляется в кадре и сразу выбегает.

Впоследствии в ролике появляется и 4-летняя Лилибет, которая подходит к матери, что-то тихо говорит ей на ухо, после чего Маркл отвечает и вместе с дочерью покидает кадр.

Перед этим она обращалась к кому-то из детей: "Тебе весело, моя любовь?"

В течение видео слышны голоса детей, в частности обращение "мама". Сама герцогиня в подписи назвала их "маленькими помощниками" и отметила, что съемки проходили дома.

Кроме видео, Маркл опубликовала несколько новых фотографий с Лилибет. На одном из кадров они вместе наливают воду в большую емкость для цветов, а герцогиня смотрит на дочь. На другом фото девочка сидит под столом, и хорошо видно ее рыжие волосы – характерную черту, которую она, как и Арчи, унаследовала от принца Гарри.

Лицо детей на всех кадрах все еще скрыто. Супруги Сассекские годами соблюдают осторожность в отношении приватности детей. Они не показывают их лиц и публикуют лишь ограниченное количество семейного контента, преимущественно снятого в неформальной обстановке.

