Дочь Оли Поляковой рассказала, почему решила учиться в США и когда отправится в колледж

Певица и дочь поп-звезды Оли Поляковой – Маша – призналась, что смогла возобновиться на учебе в музыкальном колледже Беркли в Бостоне после того, как сообщала об отчислении. Она порадовалась, что этот вопрос удалось решить и назвала дату, когда отправится в США.

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Ранее Полякова утверждала, что не смогла прибыть вовремя к началу семестра из-за визы в США, получение которой задержалось. По всей вероятности, теперь документ удалось оформить, поэтому девушка с радостью сообщила о предстоящей поездке, которая запланирована на начало 2025 года. Об этом стало известно в программе "Сніданок з 1+1".

"Я через два месяца уеду. 12 января уже еду, поэтому все нормально! Я еду уже на учебу в Бостон", – рассказала Маша Полякова.

Она призналась, что не планировала поступать на обучение в США, но по предложению подруги решила рискнуть и подала документы. С девушкой Полякова познакомилась еще во время учебы в музыкальном университете в Лондоне, Англия. Известно, что она бросила обучение там из-за якобы "слабого уровня" программы.

"У меня есть подружка, с которой я училась вместе еще в Англии. Она подбила меня поступить туда. Говорит: "Слушай, я подала документы в Беркли. Меня приняли. А мы с тобой на одном уровне. Можешь податься". А я такая: "Ну ладно... Возьмут – будет классно, не возьмут – ну окей". Меня взяли", – призналась певица.

Об отчислении из учебного заведения девушки впервые сообщила Оля Полякова. По словам исполнительницы, проблема возникла из-за того, что ее дочь вовремя не приехала в университет. А этому поспособствовало аннулирование студенческой визы.

"Она вступила туда еще 1,5 года назад и собиралась ехать. Но у нее была операция, поэтому она осталась. Вот год прошел. Маруся должна была ехать в Америку, но решила, что у нее здесь слишком много своих дел. Она долго делала визу, потом зубы, потом еще что-то и еще. Короче, она приехала в Бостон и говорит: "Мама, меня не пускают в страну". Я спрашиваю, почему не пускают, а она не знает. Я поднимаю на уши весь Бостон, каких-то подруг, а они ничего не могут узнать. Я уже поседела, а потом она мне звонит по телефону и говорит, что ее впустили в страну по туристической визе, а студенческую аннулировали. Она пришла в университет, а ей говорят: "Вы не приехали вовремя. Вашу визу аннулировали, а вас отчислили", – рассказывала Оля Полякова.

Известно, что в этом же музыкальном колледже училась певица Jerry Heil, творчество которой в 2024 году начало выходить за пределы Украины на международную площадку музыки.

Ранее OBOZ.UA писал, что Оля Полякова открыла занавес своего сольного концерта во Дворце спорта и рассказала, что провела его в болезненном состоянии. Знаменитость призналась, что утром в этот день проснулась с высокой температурой тела, поэтому пыталась разными способами ее снизить.

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