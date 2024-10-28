Проснулась с температурой 39,5: Оля Полякова поразила, в каком состоянии провела концерт во Дворце Спорта

Певица Оля Полякова приоткрыла занавес сольного концерта во Дворце спорта, который прогремел в субботу, 26 октября, и рассказала, что чувствовала себя в то время болезненно. Знаменитость призналась, что утром в этот день проснулась с высокой температурой тела, поэтому пыталась разными способами ее снизить.

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Поэтому Полякова, как она сказала в интервью "Люкс ФМ", съела немало медицинских препаратов. Певица объясняет, что ее цель – хорошо выступить, поэтому вероятную болезнь она отставила на задний план.

"Дело в том, что я сегодня проснулась утром с температурой 39,5. Я так много препаратов съела, что у меня немножко такое... (головокружение. – Ред.) Я ничего не чувствую. Ну, есть, конечно, там где-то далеко, под шапкой "Ибупрофена" и "Нимесила", где-то там что-то есть. Но если честно, я иду туда, куда я очень хотела вернуться с большой радостью. Я очень соскучилась по своему зрителю, по этой сцене и по тому, что я получала восемь лет подряд на этой сцене. Потому я иду это получить и подарить людям радость", – призналась артистка.

В частности Оля Полякова рассказала, что пригласила на свое выступление всю семью, поэтому внимательные фанаты могли увидеть в зале и мужа, и детей певицы. Поддержать артистку также приходили ее друзья и подруги, одной из которых была Маша Ефросинина.

Что интересно, о своем самочувствии Оля Полякова раньше умалчивала. После субботнего концерта она лишь поблагодарила поклонников, но не рассказала о преграде с высокой температурой.

"Тысячи людей, которые пришли на мой концерт во Дворце Спорта – каждый раз я благодарна, так же как и впервые, за вашу любовь. Каждый артист мечтает о том, чтобы собирать полные залы, и именно вы исполняете это мое заветное желание. Было очень много. эмоций, смеха, слез и главное – музыки. Большое шоу во Дворце Спорта – это моя традиция, и наша нынешняя встреча доказывает еще раз, что все будет хорошо", – отчитывалась артистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Оля Полякова поддержала ЛГБТ перед тысячами фанатов на концерте во Дворце спорта. Артистка вышла на сцену с флагом сообщества и обратилась к украинцам.

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