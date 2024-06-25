В день рождения мамы. 33-летняя дочь Мэрил Стрип совершила каминг-аут и впервые вышла на публику со своей любимой

33-летняя актриса Луиза Джейкобсон, дочь Мэрил Стрип и Дона Гаммера, заявила о своем каминг-ауте, признавшись, что является лесбиянкой. Рассказать миру о себе она решила в день рождения матери.

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Джейкобсон опубликовала снимки в Instagram с партнершей-продюсером Анной Бланделл, написав: "Благословенна, что вступаю в радостную новую эру", а также смайлики в виде сердца и радужного флага. Один из подписчиков отметил: "Сделать каминг-аут в день рождения мамы – это так знаково", пишет Daily Mail.

Луиза окончила Йельскую школу драматического искусства по специальности "актерское мастерство". Она известна по главной роли Мэриан Брук в драматическом сериале "Позолоченный век" на канале HBO. В 2022 году Луиза встречалась с актером Джонатаном Хиггинботемом, с которым познакомилась в академии.

Джейкобсон – младший ребенок Стрип и Гаммера. У бывшей пары еще трое детей: 44-летний Генри Вулф, 40-летняя Мэйми и 38-летняя Грейс.

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