Дочь Алена Делона показала, как выглядит 88-летний отец: суд признал актера недееспособным

Легенда французского кино Ален Делон, признанный недееспособным судом Франции в начале этого года, остается красивым, ухоженным и элегантным. Так отца описала дочь Анушка, которую родила французу нидерландская модель Розали ван Бремен.

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Пост с новыми фото знаменитого отца появился в ее Instagram. Как заметила наследница актера, которая пошла по его стопам, она получила разрешение на публикацию от Алена Делона.

"Ведь что бы ни случилось, как говорится, "шоу должно продолжаться". Делон всегда будет Делоном. Всегда красивый. Всегда безупречный. Всегда элегантный. Как изысканное вино", – написала Анушка.

Она добавила, что актер тоже до сих пор называет себя красивым. На фото, которые показала Анушка Делон, ее отцу подстригают бороду и делают стильную стрижку. Седые волосы актера до сих пор можно уложить в приличную прическу.

Как известно, Ален Делон, который в свое время был самым оплачиваемым актером Франции, не может распоряжаться своим недвижимым имуществом после решения суда.

Его дети неоднократно высказывались о "критическом" состоянии отца. Сын Энтони, например, вообще говорил, что это Рождество было "последним" для актера.

Ранее OBOZ.UA, что Алену Делону исполнилось 88 лет в ноябре 2023-го. По этому случаю мы рассказывали, почему секс-символ ХХ века так и не стал голливудской звездой, как выглядит сейчас и поддерживает ли Украину. Все подробности – в материале.

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