Портрет себя в комнате и постель, которую не меняли полтора года: как выглядит квартира Астафьевой, где она не хочет жить

Украинский ведущий и интервьюер Слава Демин показал квартиру модели Даши Астафьевой, в которой она не живет уже полтора года. Артистка призналась, что не меняла постель с начала полномасштабного вторжения, и позволила показать ее комнату.

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Звезда стала гостем нового интервью Славы Демина, которое снимали в привычной для Астафьевой атмосфере. К слову, сейчас она живет за Киевом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ведущий напросился показать подписчикам спальню знаменитости, где висят ее портреты, а на полу лежит большой зеленый ковер с разноцветными геометрическими узорами. Также в квартире можно заметить много плетеного декора, придающего уют, и игрушек.

Артистка провела небольшую экскурсию по квартире и остановилась на собственной кровати. Она расстелила ее, чтобы показать полосатую постель, которую застелила 24 февраля 2022 года. Звезда призналась, что пряталась в этих одеялах от холода и спала с ними в коридоре, пока не решила уехать за город.

На кадрах видно, что в квартире Астафьевой, где она пока не хочет жить, очень много ее портретов и других картин. Например, с двумя смешными песиками.

Примечательно, что у модели выполнен дизайнерский ремонт, сочетающий натуральные материалы, базовые оттенки и яркую мебель.

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