Дизайнер украшений Елены Зеленской раскрыла, какие драгоценности первая леди выбирает во время войны и как работает ее 'мягкая дипломатия'

Первая леди Украины Елена Зеленская выбирает украшения, имеющие не только эстетическую, но и символическую ценность. Они становятся частью ее "мягкой дипломатии", работая как тонкий, но ощутимый инструмент коммуникации на международном уровне. О том, как формируются эти ювелирные образы во время войны, рассказала владелица бренда Guzema Fine Jewelry Валерия Гузема.

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В интервью "Экономической правде" дизайнер вспомнила, что их сотрудничество с Еленой Зеленской началось еще в 2019 году – во время инаугурации Владимира Зеленского на пост президента Украины. Тогда первая леди впервые выбрала украшения бренда Guzema.

"Я не сразу поверила в это (что она действительно хочет носить наши украшения. – Ред.). Для меня это была большая честь", – призналась дизайнер. С тех пор ювелирные изделия бренда регулярно появляются в публичном гардеробе первой леди.

Сейчас, по словам Валерии Гуземы, с брендом уже напрямую контактируют стилисты Зеленской. Они подбирают изделия, учитывая не только гармонию с нарядом, но и на содержание.

"У госпожи Елены очень элегантный вкус. Она выбирает такие минималистичные формы. А еще мне лично импонирует, что она выбирает украшения со смыслом, смысловые украшения. Например, нашу благотворительную брошь она надела на очень важный визит в США. И вот это такая, на самом деле мягкая дипломатия, которая очень сильно усиливает знаковые смыслы для Украины. И я очень, очень на самом деле благодарна госпоже Елене за то, что она подчеркивает это и не избегает этих деталей", – объяснила Гузема.

Ювелир подчеркнула: украшения, которые носит первая леди, – это не просто аксессуары. Они передают определенные месседжи миру, рассказывают о ценностях, которые Украина отстаивает даже в самые сложные времена. Именно в этом и заключается суть "мягкой дипломатии" – когда тонкие символы говорят больше, чем громкие лозунги.

Отдельно Валерия вспомнила истории, которые стали для нее личными знаками успеха. В частности, браслет, созданный для центра Superhumans, недавно попал к принцу Гарри – через знакомую дизайнера, благотворительницу Олю Рудневу.

"Я просто не могла поверить, что у него то, что вышло из нашей мастерской", – сказала она.

Еще одно украшение Guzema, подвеска в форме буквы "Ї", попала к Далай-ламе XIV. Украинская художница Ирена Карпа подарила ее духовному лидеру во время церемонии в Индии. По словам Валерии, эта коллекция особенно знаковая для нее, и случаи такого уровня подтверждают, что вложенный в изделия смысл имеет настоящий резонанс.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленская дополнила стильный образ символической брошью, которой уже нет в продаже. Она нарядилась в трендовый темно-коричневый костюм, к которому добавила символическое золотое украшение.

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