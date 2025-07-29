Елена Зеленская дополнила стильный образ символической брошью, которой уже нет в продаже. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в ежегодном совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений нашей страны во впечатляющем деловом образе. Она нарядилась в трендовый темно-коричневый костюм, который дополнила символической золотой брошью, что уже снята с производства.

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Элегантное украшение, которое выбрала для себя жена президента Владимира Зеленского, было создано во время коллаборации двух отечественных брендов Gunia Project и Guzema Fine Jewelry. Общественный деятель распустила свои волосы и сделала нюдовый макияж. Новые фотографии в стильном аутфите она обнародовала в личном Telegram-канале.

Брошь, которой Елена Зеленская украсила лацкан своего пиджака, входит в коллекцию "Незалежна". Она была выпущена к 30-летию независимости нашей Родины и посвящена современным женщинам Украины. Центральными элементами коллекции стали орнаменты с традиционных украинских рушников 19 века.

"Основные мотивы – это элементы Древа жизни или Семейного дерева, которое наши предки изображали в основном на свадебных рушниках. Для украинцев этот рисунок символизировал связь между разными поколениями одной семьи, бесконечность жизни и три уровня Вселенной: корни – подземный мир, ствол – земную жизнь, а верхние ветви – небесные силы", – отмечали дизайнеры.

На данный момент изделии из коллекции "Незалежна" нету в продаже. Однако ранее на странице бренда Guzema Fine Jewelry в Instagram было указано, что стоимость броши составляла почти 25 тысяч гривен.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Елена Зеленская вышла в свет со стильным аксессуаром от украинского бренда.

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