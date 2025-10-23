Директор психбольницы выдала неизвестные ранее факты о сбежавшем в Москву Кашпировском: приезжал и передавал подарки

Директор Винницкой психоневрологической больницы им. Ющенко София Кучерук рассказала малоизвестные детали из прошлой и нынешней жизни Анатолия Кашпировского – скандального психотерапевта, который сейчас живет в Москве. По ее словам, когда-то он работал обычным врачом, а относительно недавно даже выходил с ней на связь и передавал подарки.

София Кучерук рассказала в интервью "Они говорят", что лично к ней Кашпировский звонил несколько раз и передавал книги. Однако во времена работы в больнице ему не удавалось установить хорошие отношения с коллегами.

"Он был врачом-психиатром в одном из психиатрических мужских отделений, – вспомнила Кучерук. – Я не знаю почему, но те, кто работал с ним, не очень его уважали. Врачи мне рассказывали, что он был самоуверенным".

Первым его значительным "достижением" в карьере был навык гипнотизировать людей. Именно этому он научился во время работы в Винницкой психоневрологической больнице, сообщила Кучерук.

Директор уточнила, что Кашпировский неоднократно звонил ей уже после начала полномасштабной войны, хотя долгое время не выходил на связь.

"Он звонил, приезжал, относительно недавно. Мне кажется, что это было начало полномасштабной войны, когда он мне звонил. И довольно часто приезжали и звонили с телевидения, – рассказала директор. – С нами он общается. Много лет он не выходил на связь. Но в последнее время ко мне несколько раз звонил, передавал книги. И когда он однажды приезжал, то привез мне свою книгу, подарил, подписал".

Анатолий Кашпировский, уроженец Хмельницкой области, стал сенсацией в Советском Союзе в 1989 году благодаря телесеансам психотерапии и демонстрации "обезболивания на расстоянии" во время хирургических операций.

Самым известным стал случай в тбилисской больнице, когда он, находясь в Украине, "помогал" хирургам проводить операцию без анестезии. После этого Кашпировского объявили "настоящей сенсацией", хотя многие специалисты до сих пор называют его методы шарлатанством.

В середине 1990-х он переехал в США, однако там его "слава" угасла. Впоследствии психотерапевт переехал в Россию, где сейчас проживает и периодически проводит платные "сеансы оздоровления". В 2020 году Кашпировский снова начал проводить дистанционные "сеансы исцеления".

Сейчас он живет в Москве.

