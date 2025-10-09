Людмиле Янукович – 76: искусственный интеллект показал, как могла измениться бывшая первая леди Украины, которую уже много лет не видели

9 октября отмечает свой день рождения Людмила Янукович – бывшая первая леди Украины, жена беглого президента Виктора Януковича. Женщине, которая в последний раз публично появлялась еще до 2014 года и стала героиней многочисленных политических мемов, исполняется 76 лет.

Учитывая, что Людмила Янукович уже более десяти лет ведет непубличный образ жизни, OBOZ.UA решил поинтересоваться у искусственного интеллекта, как бы она выглядела сейчас.

На сгенерированном фото (слева – архивное изображение, справа – версия ИИ) видно, что бывшая первая леди сохранила характерные черты лица, однако стала более спокойной на вид. Тот же темно-фиолетовый воротник с розой на жакете напоминает о ее прежних светских выходах, а доброжелательное выражение лица добавляет образу "теплоты", которую та пыталась показать еще во время каденции своего мужа.

Людмила Янукович – бывшая жена четвертого президента Украины Виктора Януковича. В 2010–2014 годах она была первой леди страны, хотя на самом деле редко участвовала в публичных мероприятиях. Украинцы помнят ее не только как жену политика, но и как личность, которая стала частью украинского политического современного фольклора – мемов. Ее высказывания, в частности о "наколотых апельсинах" и легендарное "Батя, я стараюсь", давно стали крылатыми фразами.

Родилась Людмила Янукович в Енакиево в семье работника цементного завода и юриста. Она получила техническое образование и работала инженером-строителем на Енакиевском металлургическом комбинате. Там и познакомилась со своим будущим мужем – Виктором Януковичем. В браке родилось двое сыновей: Александр и Виктор.

Несмотря на статус первой леди, Людмила не стремилась к светскому. Она вела скромный образ жизни, предпочитала оставаться в Донецке, а не сопровождать мужа на официальных мероприятиях в Киеве. Ее простота и искренность иногда выглядели неуместно рядом с требованиями протокола, что и стало основой для многочисленных мемов.

После бегства Виктора Януковича в Россию в 2014 году женщина фактически исчезла из публичного пространства. По сообщениям различных источников, она поселилась в аннексированном Крыму – в поселке Отрадное недалеко от Ялты, где якобы имеет несколько продуктовых магазинов. Именно там, по неофициальным данным, она живет до сих пор.

В январе 2022 года соцсети взорвались новостью о смерти Людмилы Янукович. Некоторые паблики распространяли информацию, что она умерла после вакцинации российским препаратом "Спутник V". Уже на следующий день юристы беглого экс-президента опровергли эту информацию, отметив, что бывшая первая леди "жива и здорова".

