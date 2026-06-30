"Динозавры" украинской эстрады, которые больше не выступают: лидер ВИА "Кобза" раскрыл горький факт о коллективе и сравнил его с мебелью

Народный артист Украины Евгений Коваленко поделился печальной правдой о судьбе вокально-инструментального ансамбля "Кобза", художественным руководителем которого он является на протяжении длительного времени. По его словам, несмотря на былую славу, в настоящее время коллектив полностью прекратил концертную деятельность, на что повлияли как война, так и преклонный возраст всех участников.

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Музыканты уже не выдерживают напряженных гастрольных графиков, поэтому ограничиваются небольшими выступлениями, например, в госпиталях. Горький факт о ВИА "Кобза" артист раскрыл в проекте "Зі своїми по суті".

"Сейчас мы не выступаем. Война, нет концертных туров, по крайней мере у нас. Ну и мы уже взрослые. Раньше мы могли выдержать гастроли, но это не очень простое дело. А сейчас концерты проходят в госпиталях, на каких-то предприятиях", – поделился артист.

Однако, хотя ВИА "Кобза" больше не ездит на гастроли, Евгений Коваленко убежден, что их музыка "бессмертна" и никогда не устареет. Как пояснил лидер коллектива, они всегда создавали композиции без привязки к тенденциям индустрии того или иного времени, а создавали уникальные произведения с акцентом на вечные фольклорные мелодии.

Однако, по словам Евгения Коваленко, эта особенность творчества ВИА "Кобзы" отнюдь не пользовалась популярностью в те времена, когда в Украине развивались радиостанции. Дело в том, что большая часть аудитории отдавала предпочтение русским песням, которые в большинстве своем сложно было назвать качественной музыкой.

"Когда я разговаривал с редакторами, они говорили, что наша музыка не в формате. Я отвечал: "Ничего, вы когда-нибудь дорастете до того, что поймете, что такое формат, а что нет". Они тогда пели русские "ла-ла-ла". Дискотечная музыка и все в этом роде. Был такой период, когда у них не было потребности в серьезной музыке, гармонии и содержательном подходе", – отметил музыкант.

И все же постепенно творчество коллектива перестало казаться публике чем-то странным. Как вспомнил Коваленко, аудитория настолько привыкла к ВИА "Кобзе", что он без колебаний мог сравнить коллектив с мебелью.

"Мы – "динозавры" украинской эстрады. Это честно. Вот когда приходишь домой, стоит шкаф, стол, это все, и ты уже привык, что они здесь. Вот так и мы среди людей очень долго существуем, поэтому к нам привыкли. Но говорят: "Это очень качественный шкаф, стол. Но мы к этому привыкли. Хочется чего-то нового". А теперь снова наступило возрождение", – высказался музыкант.

Что известно о коллективе

ВИА "Кобза" начала творческую деятельность в 1971 году в составе организации "Укрконцерт". Тогда же коллективу предложили принять участие в записи альбома певицы Валентины Куприной, что стало для артистов "счастливым билетом". Дело в том, что руководству студии настолько понравились творческие работы музыкантов, что было принято решение записать их собственную пластинку.

В 1973 году ВИА "Кобза" громко заявила о себе на нескольких престижных конкурсах и с тех пор стала одним из крупнейших концертирующих коллективов в СССР. Кроме того, они начали активно выпускать композиции, которые до сих пор не утратили популярности у слушателей, такие как "А ми удвох", "Зоряна дорога", "Кохати час" и другие.

Важно отметить, что звезды коллектива принимают участие в защите прав создателей национального культурного продукта. В 2012 году музыканты присоединились к написанию открытого письма руководству государства, в котором критиковали процветание пиратства и упадок украиноязычного сегмента в медиапространстве страны.

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