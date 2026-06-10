Выступали на празднике Коломойского, но получают 'копейки': какая зарплата у солистов хора Веревки и сколько стоит пригласить их на корпоратив

Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки стал настоящей музыкальной визитной карточкой нашей страны, а его участники неоднократно выступали перед известными людьми, как например Игорем Коломойским. Однако, высокие карьерные достижения отнюдь не отражаются на заработной плате артистов, которые сейчас получают не более 35 тысяч гривен в месяц.

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Более того, как рассказал руководитель хора Веревки Игорь Курилов в интервью "Главкому", участники коллектива четыре дня в месяц имеют неоплачиваемые отгулы. Такие малые гонорары связаны с тем, что во время большой войны был серьезно урезан бюджет.

"Артист высшей категории получает 35 тыс. грн. Как-то в Верховной Раде говорили, что это высокие оклады. Люди добрые, какие высокие оклады? Артисты здесь со всей Украины съехались, мы отобрали лучшие голоса, которых еще попробуй найти. Они платят за квартиру, проезд, содержат семьи. 35 тыс. грн – это копейки", – высказался руководитель коллектива.

Когда хор Веревки отправляется на гастроли, солисты получают суточные в размере 300 гривен. Однако, как подчеркнул Игорь Курилов, даже такую сумму выплачивать артистам довольно непросто из-за недостатка государственного финансирования.

"Если 70 человек беру в поездку, то это только 21 тыс. грн. в сутки надо заплатить артистам. Кроме того, оплатить гостиницу, транспорт и тому подобное. Очень трудно работать. Поэтому я коллектив перевел на четырехдневку. Мне в месяц не хватает 1,94 млн грн только до зарплаты. И на год 22,3 млн грн не хватает до плана. Поэтому я должен крутиться, как белка в колесе. Государственного финансирования не хватает", – отметил культурно-общественный деятель.

Не часто артисты хора Веревки соглашаются выступать на корпоративах. Однако, как отметил Игорь Курилов, даже в редких случаях участия в частных мероприятиях, коллектив не берет большой гонорар.

"50 тыс. грн будет стоить выступление квинтета – это совсем мизерные деньги. В основном балет в таких услугах не участвует, потому что ему недостаточно места в ресторанах, чтобы танцевать. Но может выступать оркестр из 14 человек вместе с минимальным составом хора, 18-20 человек", – отметил руководитель хора.

По словам Игоря Курилова, в истории коллектива был опыт выступлений перед довольно известными людьми. Хор Веревки исполнял композиции на дне рождения первого президента независимой Украины Леонида Кравчука, а также ездили в Израиль на свадьбу дочери бизнесмена Игоря Коломойского. Ценителем творчества коллектива был и ныне покойный Георгий Кирпа, который был министром транспорта и связи Украины.

Однако, что интересно, популярность хора среди влиятельных и богатых людей не имела слишком заметного влияния и на его внутреннюю деятельность. Курилов отметил, что последний раз артистам шили костюмы около шести-семи лет назад в одной ужгородской мастерской.

"Где-то 4,5-5 тыс. грн. (стоил один костюм. – Ред.). На концерт с хитами Рыбчинского мы еще срочно делали 32 веночка, перечислили за них 30 тыс. грн. Мы также придумывали такую концепцию, чтобы каждый артист был в своей вышиванке, которая представляет родной регион", – поделился Курилов.

И все же, даже несмотря на такое трудное финансовое положение, хор Веревки не теряет популярности среди аудитории. Более того, как подчеркнул Курилов, после сотрудничества коллектива с Джамалой, Jerry Heil, Alyona Alyona, Тарасом Тополей, Тоней Матвиенко и Skylerr, среди их фанатов стало значительно больше молодежи.

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