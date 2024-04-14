Девушка на миллион. Львовская 'Наоми Кэмпбелл' в бюджетной одежде очаровала сеть скромностью и своим стилем

Львовянка очаровала сеть бюджетным и стильным образом и, как отметили интернет-пользователи, очень напомнила внешностью британскую супермодель Наоми Кэмпбелл. Она привлекла внимание блогера Николаса Кармы, который интересуется стоимостью образов что обычных людей, что украинских звезд.

Девушка застеснялась, когда к ней подбежал блогер. Впоследствии она скромно рассказала, что работает в сфере медицины, но карьеру пришлось приостановить из-за декрета. Видео опубликовали в Instagram Николаса Кармы.

Образ львовской "Наоми Кэмпбелл" имел total black стиль с золотыми вставками в виде пуговиц на пиджаке. Наряд очень понравился блогеру, что тот не удержался от комплиментов. "Вы так круто выглядите, так стильно", – сказал он.

24-летняя девушка рассекретила цену своего лука и этим сильно удивила интернет-сообщество. Приталенный пиджак с золотыми пуговками стоил ей 250 злотых (2440 грн), короткое платье – 150 злотых (1460 грн), демисезонная обувь – 250 злотых (2440 грн), сумка с украинского Instagram-магазина – 1000 грн, а очки – 20 злотых (200 грн).

В комментариях к видео образ львовянки назвали наилучшим чуть ли не со всех, которые появлялись в ленте Николаса Кармы:

Тот момент когда не дорого, но смотрится на миллион. Очень красивая и стильная девушка, без Gucci и [Yves Saint] Laurent.

Как можно красиво выглядеть, не тратя безумные деньги, но… Когда у тебя есть хороший вкус.

Подобная Наоми Кэмпбелл.

Вот искусство! Стильно, не за миллион, не выпендрежно, приветливо. Еще и такая внешность интересна! Клевая девушка.

Крутая изысканная львовяночка, очень приятная. Я поражена культурой поведения и отличным воспитанием.

Это лучшая женщина из всех твоих рилсов.

Ранее OBOZ.UA писал, что во время встречи семьи Тимура и Инны Мирошниченко с Николасом Кармой влез нетрезвый мужчина. Он непринужденно попросил минутку внимания оператора и пожелал всего лучшего зрителям и скрылся из кадра.

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