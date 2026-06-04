Дэвид Бекхэм, который поддерживал украинцев, составил компанию российской экстенисистке Шараповой на чемпионате. Фото

Легенда английского футбола Дэвид Бекхэм, который после начала полномасштабного вторжения России неоднократно выражал поддержку украинцам, провел день в компании бывшей российской теннисистки Марии Шараповой на Открытом чемпионате Франции по теннису – Roland Garros в Париже.

Видео дня

Ни россиянка, ни британец не скрывали своих хороших отношений и опубликовали совместное фото в Instagram. Спортсмены были вместе в VIP-ложе во время матчей четвертьфинала турнира, а также на официальной фотосессии. Позже они посетили закрытую вечеринку бренда Stella Artois, где позировали фотографам с бутылками пива в руках.

В своем Instagram Шарапова в шутку назвала встречу с Бекхэмом во французской столице "семейной встречей".

Как Бекхэм поддерживал Украину

После начала полномасштабной войны Дэвид Бекхэм присоединился к гуманитарной поддержке Украины. В марте 2022 года он передал свой Instagram-аккаунт с десятками миллионов подписчиков харьковскому врачу Ирине Кондратовой, которая показала миру работу Харьковского регионального перинатального центра под обстрелами.

Вместе с женой Викторией Бекхэм футболист также поддержал сбор средств UNICEF для помощи украинским детям, пострадавшим от войны. Супруги сделали значительный личный вклад в благотворительную кампанию.

Кроме того, Бекхэм публиковал обращение по поводу войны в Украине и призывал международное сообщество помогать детям, которые оказались в зоне боевых действий.

Что Мария Шарапова говорила о войне в Украине

После начала российского вторжения в марте 2022-го Мария Шарапова заявила о готовности финансово поддержать украинских детей через благотворительный фонд Save the Children. Спортсменка написала, что ее "сердце разбито" из-за историй семей и детей, пострадавших в Украине, а также призвала подписчиков участвовать в пожертвованиях.

При этом Шарапова не назвала события в Украине войной или российским вторжением, использовав формулировку об "обостряющемся кризисе". Публичных заявлений с прямым осуждением действий России экстенисистка не делала.

Напомним, Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру в 2020 году. За время выступлений она выиграла пять турниров Большого шлема и дважды триумфовала на Roland Garros – в 2012 и 2014 годах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что во время этого же турнира актриса "Эмили в Париже" Лили Коллинз поддерживала белорусскую теннисистку Арину Соболенко. Она показала их совместное фото.

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