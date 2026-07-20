"Дерьмо". Первое в истории выступление звезд на ЧМ-2026 обернулось полным провалом и разозлило футбольных болельщиков

Первое в истории финала чемпионата мира по футболу музыкальное выступление в перерыве, которое ФИФА анонсировала как историческое событие в стиле Суперкубка, вызвало критику со стороны болельщиков. Несмотря на участие мировых звезд, среди которых Мадонна, Шакира, Джастин Бибер, BTS и Coldplay, шоу не впечатлило многих болельщиков, а легенда английского футбола Уэйн Руни назвал его "дерьмом".

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Бывший нападающий сборной Англии резко высказался в эфире BBC сразу после завершения 11-минутного концерта, который впервые состоялся в перерыве финала чемпионата мира.

"Мне нравятся многие из этих артистов, но я считаю, что это дерьмо", – заявил Руни.

Когда ведущая Гебби Логан уточнила его мнение, экс-футболист лишь подтвердил свою оценку. "Честно говоря, так и было", – подчеркнул он.

Впоследствии соведущие упомянули даже легендарную "Макарену", под которую танцевали зрители на стадионе. Однако и она не изменила впечатления Руни. "Она просто не завела меня", – сказал он.

Куратором "шоу-бизнесового" перерыва выступил фронтмен Coldplay Крис Мартин, а саму концертную программу посвятили сбору средств для Глобального фонда гражданского образования FIFA, который финансирует образовательные и спортивные программы для детей из малообеспеченных сообществ. Об этом сообщил журнал People.

Концерт открыла Мадонна, исполнившая свой хит Music в сопровождении футбольных легенд Роналдо и Роналдиньо. Затем на сцену вышли BTS с песней Dynamite, после чего появились персонажи сериала "Тэд Лассо".

Джастин Бибер исполнил акустическую композицию Everything Hallelujah, а финальным аккордом стало выступление Шакиры и Burna Boy с официальной песней турнира Dai Dai. Завершили программу Coldplay вместе с детским хором.

Впрочем, как отмечают в The Guardian, критика раздавалась не только со стороны футбольных экспертов. В соцсетях многие болельщики заявили, что такое шоу было лишним в разгар финала чемпионата мира. Некоторые назвали его "американизацией" футбола и попыткой превратить мундиаль в аналог Суперкубка.

В частности, обсуждались подозрения в использовании фонограммы. The Sun отмечает, что пользователи массово писали, что Мадонна и Шакира якобы не пели вживую.

"Выступление Мадонны выглядело так, будто его заранее записали в студии", – написал один из пользователей.

Другие высказывались еще резче.

"Буквально каждый видит, что Шакира просто открывает рот под фонограмму. Зачем тогда вообще держать микрофон?" – возмутился один из фанатов.

"Ни один из них не поет вживую. Мы заплатили огромные деньги, чтобы посмотреть битву липсингов", – написал еще один болельщик.

В то же время не все были столь категоричны. Обозреватель The Guardian признал, что шоу вряд ли убедило скептиков в необходимости музыкальной паузы во время финала, однако отметил, что благодаря динамичному темпу и быстрой смене исполнителей концерт получился зрелищным и не успел надоесть зрителям.

Несмотря на неоднозначную реакцию, президент ФИФА Джанни Инфантино назвал дебют шоу успешным. По его словам, организация выполнила обещание создать "зрелищное и объединяющее шоу", которое помогло привлечь внимание к благотворительной инициативе и сбору средств в поддержку образования детей в разных странах мира.

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