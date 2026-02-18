Депутат Госдумы РФ проговорился, какими способами Лариса Долина поддерживает войну в Украине, чтобы выслужиться перед Кремлем

Певец и депутат Государственной думы России Денис Майданов раскрыл, что артистка-предательница Лариса Долина активно поддерживает оккупантов, которые воюют против украинцев. Чтобы угодить Кремлю, предательница устраивает концерты для российских захватчиков, более того, перечисляет средства на поддержку армии РФ.

Видео дня

Обо всех "заслугах" исполнительницы перед страной-агрессором Майданов проговорился в интервью одному из пропагандистских медиа. Он подчеркнул, что учитывая все "патриотические" поступки путинистки, не может осудить ее и словом, несмотря на скандал с квартирой в Москве.

"Хочу поблагодарить Ларису Долину за то, что она сделала как артистка – и за свою профессиональную жизнь, и за последние четыре года "СВО". Выступала и в местах боевых действий, и в госпиталях, и на оборонных предприятиях – артисты приезжают и поют на заводе для тех, кто работает на наш фронт. Все, что от нее зависит как от патриотической артистки, она делает достойно", – выдал депутат Госдумы РФ.

Скандал с недвижимостью

В августе 2024 года появилась информация, что Лариса Долина стала жертвой масштабной мошеннической схемы. Отмечалось, что у предательницы выманили элитную квартиру в Москве, а причастными к этому якобы были граждане Украины. Однако в итоге доказательств "украинского следа" в афере так и не нашли, а по версии следствия, путинистка добровольно согласилась на продажу пятикомнатной квартиры площадью более 230 квадратных метров и перевела почти 200 млн рублей. Позже директор Долиной заявил, что кроме недвижимости она потеряла еще и все свои сбережения.

Тем временем в соцсетях ходят записи, якобы свидетельствующие о том, что сотрудники банка пытались остановить Долину от проведения транзакции и прямо спрашивали, не заставляет ли ее кто-то присылать деньги. Однако артистка следовала инструкциям аферистов и уверяла, что делает все по собственному желанию.

Точка в скандале была поставлена в конце 2025 года. Суд окончательно признал право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Женщине передали ключи, а Долину вместе с семьей официально сняли с регистрации.

Весь скандал сильно подпортил репутацию певицы в РФ. В российском сегменте "Википедии" даже появился термин "Эффект Долиной", которым называют волну случаев, когда продавцы квартир подают в суд после завершения сделки и заявляют, что стали жертвами мошенников. Певицу начали откровенно хейтить в сети, более того, убрали рекламные ролики жилищной лотереи, где она снималась.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Лариса Долина, которая финансирует оккупантов, призналась в тайной связи с украинцами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!