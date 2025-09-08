Деньги не давал, но есть другой путь: певица Луна раскрыла, как ее муж призывного возраста сбежал из Украины

Певица Кристина Герасимова, более известная аудитории под сценическим псевдонимом Луна, объяснила, как ее муж, композитор Александра Волощук, смог уехать в Испанию. По словам исполнительницы, ее избранник призывного возраста никому не давал взятки, чтобы сбежать с Родины, лишь воспользовался определенными схемами.

Вдаваться в подробности артистка не стала, однако отметила, что Волощук не жалеет о своем выборе. Об этом она заявила в интервью для российского проекта "А поговорить?".

"Саша выехал поездом через границу. Да, он мужчина, которому нельзя выезжать, но так сложилось, что получилось. Мы денег не давали. Есть другие пути выезда. Думаю, что ему не стыдно", – сказала певица.

Как заметила Луна, у нее абсолютно нет ощущения, что своими поступками она предает Украину. Исполнительница объяснила личную позицию цитатой философа Мераба Мамардашвили: "истина дороже Родины".

"Моя истина заключается в том, что мы хотим прожить семьей нашу жизнь, продолжить род и оставить след в виде творчества. Не готовы пожертвовать жизнью ради земли. Для меня ценнее моя жизнь и жизнь моей семьи, чем борьба за территорию", – выдала артистка.

По словам Луны, определенный период она попыталась прожить "внутри войны", но поняла, что это ее опустошает. Кроме того, исполнительница откровенно призналась, что не считает себя патриоткой. Она не чувствует своей причастности ни к одному национальному движению, а отождествляет себя как "человек Вселенной".

Что известно о позиции Луны

В 2023 году певица нарвалась на резкую критику после своего концерта в Stereo Plaza в Киеве. Во время выступления Луна исполнила русскоязычный трек "Пальмира", который называют "неофициальным гимном" ЧВК "Вагнер". Артистка даже попыталась "украинизировать" композицию, однако ничего хорошего не получилось. В песне есть строчка: "Ты уходишь на Восток, в золото Пальмиры". Луна решила актуализировать текст под реалии сегодняшнего дня, спев: "Ты уходишь на Восток, в золото Донбасса".

В начале 2024-го исполнительница заявила, что продолжит писать песни и разговаривать на русском, мол, она так "чувствует". Позицию Луна оправдала известным нарративом о "запрете, который побуждает еще больше действовать против правил". Кстати, тогда исполнительница намекнула, что ее коллеги по сцене перешли на украинский после 24 февраля 2022 года, только для того, чтобы нравиться людям.

Спустя несколько месяцев Луна выпустила полноценный альбом, созданный на языке страны-агрессора. Такой поступок артистка уверенно назвала "смелостью", с чем откровенно не согласились многие украинцы.

Позже исполнительница вместе с семьей уехала в Испанию. Такое решение Луна объяснила усталостью от стресса из-за постоянных взрывов, а также "неспособностью быть собой". Как заявила певица, она больше не хочет жить "под диктовку внешних обстоятельств" и желает приносить пользу своим творчеством, а не быть "идеальной гражданкой".

