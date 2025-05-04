Юлия Санина вступилась за мужа, который с начала большой войны живет за границей, и разгневала сеть. Видео

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина в очередной раз стала объектом критики из-за того, что ее муж и коллега по группе Валерий Бебко не вернулся в Украину после начала полномасштабной войны. По словам певицы, он якобы уехал еще до 24 февраля 2022 года, однако эту информацию подтвердить невозможно.

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Объяснения певицы, озвученные в шоу "20:23", только подлили масла в огонь – пользователи соцсетей назвали его заявления лицемерными. Видео с записи программы появилось в Telegram-канале "Що ти знаєш про Бобула?" На кадрах видно, как ведущий – Женя Янович – зачитывает комментарии хейтеров, а Санина пытается объяснить, почему ее семья не вернулась в Украину.

"Мы выехали за границу до полномасштабного вторжения. Наша семья решила остаться за границей, мы имели такую возможность. И на самом деле я каждый день благодарю Бога, что ни я, ни моя семья, ни мой ребенок не видели всего ужаса, начала полномасштабного вторжения, и не видим его до сих пор – я изредка приезжаю в Украину. Но это невозможно сравнить с тем, что чувствуют люди, постоянно живущие в Украине", – оправдалась Санина.

Также она отметила, что могла бы не работать вообще, но продолжает выступать, в частности в Украине, не ради заработка, а по внутренней потребности и желанию поддержать свою публику. По ее словам, с доходов коллектив платит налоги, а также тратит деньги на помощь армии.

"За 15 лет успешной карьеры в группе The Hardkiss мы достигли такого уровня, что я могла бы не работать вообще как артист. Могла бы заниматься ребенком, семьей. У меня нет в жизни нужды ездить на заработки. Мы обычно наоборот – в Украину вкладываемся, закупаем оружие, платим налоги. Я за эти концерты (с программой Special Kiss в Украине. – Ред.) оплатила работу многим людям. Я вложила очень большие деньги в шоу. Мне организаторы говорили "Юля, а ты не хочешь заработать вообще?" Мне важно было увидеться со своим зрителем", – добавила артистка.

После появления видео соцсети буквально разразились гневом. Многие украинцы не поняли, почему музыканты-мужчины из ее группы, в том числе и Валерий Бебко, не вернулись в Украину до сих пор. В комментариях под видео появились сотни возмущенных отзывов, в которых Санину обвиняют в цинизме и двойных стандартах:

"А у нее спрашивают, как выехали музыканты на благотворительный концерт и не вернулись? Потому что акцент, что они там были двое, а их четверо в группе".

"Классно, что наконец-то все расставила на свои места. Теперь понятно, что целиком и полностью осядет за границей, а творчество только для удовольствия. Сошла с дистанции, так сказать".

"А ведь это сколько нужно было заработать за 15 лет, чтобы жить за границей и не нуждаться в деньгах".

"Лицемерная на 100% женщина. Почему не говорит, как под видом "благотворительных" туров вывезла из страны после февраля 2022 года всех музыкантов и персонал своего коллектива? Внимание, ни один из мужчин коллектива не вернулся. И она продолжает с ними ездить по миру, намотав флаг Украины на микрофоны. Или крестик сними, Юля, или трусы надень".

Ранее OBOZ.UA писал, что Юлия Санина ответила на упреки из-за фото по отдыху. Это вызвало недовольство украинцев, обвинивших артистку в том, что та вывезла мужа призывного возраста из страны в разгар войны.

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