День рождения в трауре: Ксения Мишина на 36-летие загадала желание, о котором мечтает каждый украинец

18 июня, когда в Киеве и области объявлен день траура по жертвам террористической атаки страны-агрессора России на гражданские объекты столицы, актрисе Ксении Мишиной исполнилось 36 лет. По словам знаменитости, ей до сих пор сложно прийти в себя после ужасного вражеского обстрела, поэтому сегодня она загадала очень важное желание, которое в наше время является заветной мечтой всех украинцев, – чтобы родной дом никогда не был уничтожен.

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В частности телеведущая обратилась к согражданам с призывом не терять свет внутри себя и беречь друг друга. Соответствующий пост она обнародовала на личной странице в Instagram.

"Сегодня мой день рождения. И сегодня день траура в моей стране, в моем городе. Из-за очередных разрушений и жертв, от которых нельзя прийти в себя. Я не знаю, как это может сочетаться. Продолжаю желать каждый день, и особенно сегодня, чтобы мой дом всегда был. Чтобы в нем оставалось место для жизни, для тепла, для будущего. В этом всем я вижу всегда только один единственный путь: сохранять в себе свет, искать в себе сторону любви и добра", – написала актриса.

Ксения Мишина также пожелала родной стране и всем украинцам стойкости. Она добавила, что сегодня мы должны строить собственный мир, где не будет страшно остаться, и который можно с легкостью передавать следующим поколениям.

Напомним, что в ночь на 17 июня Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, используя "Шахеды", а позже ракеты. Последствия атаки зафиксированы в более чем двадцати локациях столицы. Одна из вражеских ракет попала в многоэтажку в Соломенском районе города и "прошла" все этажи до самого подвала. Сейчас в Киеве подтверждена гибель 25 человек.

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