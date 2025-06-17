'Лучше вам не попадаться украинцам': Ефросинина напрямую обратилась к россиянам после массированного обстрела и показала напуганного сына

После очередной ужасной ночи для столицы Украины ведущая и журналистка Маша Ефросинина эмоционально обратилась к россиянам и международному сообществу. Она показала, как ее сын испуганно реагирует на взрывы, и рассказала о боли, в которой живет каждая украинская семья уже более трех лет.

Видео дня

В ночь на 17 июня Россия атаковала Киев дронами-камикадзе "Шахед" и ракетами. Атака была направлена на жилые кварталы, в результате чего погибли мирные жители, пострадали более ста человек, разрушены дома. На фоне взрывов, пожаров и разбросанных обломков домов Маша Ефросинина обратилась в Instagram к миру с фото, где видно ее напуганного сына. На кадрах мальчик с тревогой сидит в метро.

Она также опубликовало видео, которое стремительно распространяется по сети. На нем супружеская пара часами сидит возле разрушенной секции девятиэтажки в Соломенском районе Киева, чтобы увидеть своего сына, который находится под завалами.

"Привет, мир! Это снова я... Чем больше времени проходит, тем чаще задаешься вопросом: "Неужели в Украине до сих пор продолжается война?" Вот так выглядит сегодняшнее утро в Киеве, столице Украины. Новый день начался с разрушенных жизней, страха и отчаяния. Одна из российских ракет снесла половину жилого дома. Повреждены сотни зданий. Мужчина, которого вы видите на видео, ждет, когда его сына найдут под завалами, и если его найдут, будет ли он еще жив?" – пишет ведущая.

Ефросинина напомнила мировым лидерам и тем, кто уже привык к новостям о войне, что реальность украинцев – это сирены среди ночи, укрытия, потерянные родные и круглосуточный страх.

"Мы все мертвы внутри каждого такого утра. Мы плачем от трагедий, которые Россия приносит в каждую украинскую семью... И кричим от бессилия мировых лидеров, которые все еще "беспокоятся"... Все наши города в крови и разрушениях..." – говорит журналистка.

Резче всего ведущая обратилась именно к россиянам. В сообщении на русском языке она не подбирала особых слов: "Всем россиянам, которые меня читают, подглядывают, следят, прочитайте, и знайте, почему вам лучше не попадаться украинцам по всему миру! Почему вам лучше скрывать заграницей свою национальность. Вы – навсегда проклятая нация террористов и рабов..."

Последствия ракетной атаки 17 июня

По официальной информации, в результате атаки пострадали по меньшей мере 139 человек. 15 человек погибли, среди них – женщины, пенсионеры и даже ребенок. Еще 124 получили ранения. Часть пострадавших находится в реанимации.

Сотни спасателей и полицейских работали на местах ударов в Дарницком, Соломенском и Шевченковском районах. В нескольких подъездах домов – частичное или полное обрушение. Несколько человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Глава МВД Игорь Клименко добавил, что созданы штабы в пострадавших районах, где принимают обращения от родственников пропавших. Работают психологи и специалисты социальных служб.

Ранее OBOZ.UA писал, что в результате российского ракетного обстрела в реанимацию попала бывшая фуд-продюсер "МастерШеф". Женщина находилась в доме, подъезд которого буквально "сложился" от прямого попадания снаряда – из девяти этажей осталось лишь полтора.

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