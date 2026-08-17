"Дело очень темное". Отец Скрябина изложил свою версию трагической смерти сына спустя 11 лет после ДТП и рассказал, почему семья боялась поднимать шум

Отец Кузьмы Скрябина (Андрей Кузьменко), фронтмена группы "Скрябин", Виктор Кузьменко спустя 11 лет после смертельного ДТП заявил, что до сих пор не считает обстоятельства гибели сына полностью ясными. По его словам, расследование аварии было проведено недостаточно тщательно, а в семье даже боялись настаивать на поиске правды, поскольку переживали за жизнь жены и дочери музыканта, которые остались в Киеве.

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Об этом Виктор Кузьменко рассказал в интервью Славе Демину. Мать Кузьмы ранее неоднократно говорила, что не верит в случайный характер аварии, в которой погиб ее сын. Этого же мнения придерживается и его отец.

"Ну, здесь дело очень темное, и какого-то нормального расследования не было. Все как-то так пустили на самотек", – сказал отец Кузьмы.

Он отметил, что согласен с Ольгой Кузьменко в том, что прямых доказательств умышленного убийства не было. В то же время полностью отвергнуть такую версию мужчина не готов.

"Я лично согласен с Ольгой Михайловной, что таких прямых доказательств не было, а придерживаться каких-то своих других мнений не хотелось. Поэтому, если честно, 50 на 50", – пояснил он.

По словам Виктора Кузьменко, официально дело о ДТП в конечном итоге закрыли, поэтому сейчас семья уже не может рассчитывать на новое расследование. Он также сравнил эту ситуацию с загадочной смертью Вячеслава Чорновола – делом, которое до сих пор осталось без окончательных ответов и порождает многочисленные предположения.

Однако семья, как признался отец музыканта, сознательно не стала активно добиваться продолжения расследования. Причина была связана не только с нежеланием затрагивать болезненную тему. Виктор Кузьменко рассказал, что после смерти Андрея в Киеве остались его жена Светлана и дочь Барбара. Именно за них родные больше всего переживали.

"Мы хотели узнать правду или где-то очень настойчиво поднять этот вопрос, но мы боялись за их жизнь в Киеве – и за Свету, и за внучку", – сказал он.

Отец Кузьмы уточнил, что семье никто прямо не угрожал. Это был скорее страх, возникший из-за странных обстоятельств гибели музыканта и ситуации в стране.

Поэтому дома решили не делать большого акцента на том, что смерть Андрея могла быть не случайной. Виктор Кузьменко подчеркнул, что тогда далеко не все резонансные дела в Украине доходили до логического завершения.

Сам Виктор Кузьменко в последний раз был на месте смертельной аварии примерно шесть лет назад. По его словам, после этого он туда больше не возвращался.

Как погиб Кузьма Скрябин

Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года недалеко от села Лозуватка Днепропетровской области. Накануне группа "Скрябин" выступила в Кривом Роге с концертом, посвященным 25-летию коллектива. Утром следующего дня Кузьма ехал обратно в Киев на внедорожнике Toyota Sequoia.

Около 8:20 его автомобиль столкнулся с молоковозом. По официальной версии, машина музыканта выехала на встречную полосу из-за сложных погодных условий. Кузьменко погиб на месте.

Ольга Кузьменко после смерти сына выражала сомнения относительно случайного характера трагедии. Она обращала внимание, в частности, на проблемы с автомобилем Андрея и его предыдущий опасный инцидент с колесом.

По словам матери музыканта, в конце 2014 года Кузьма рассказывал ей, что после замены колеса во время поездки оно отскочило от автомобиля. Машина тогда оказалась в сугробе, что, по ее мнению, спасло сыну жизнь.

Ольга Кузьменко также предполагала, что непосредственно перед смертельной аварией у автомобиля могли быть технические проблемы с рулевым управлением и тормозами. Единой доказанной версии умышленного вмешательства в работу автомобиля или организации убийства Кузьмы нет. Официальной причиной трагедии остается ДТП.

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