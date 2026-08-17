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Такого Кузьму Скрябина мало кто помнит: под каким псевдонимом он выступал в начале карьеры и как выглядел в молодости. Фото

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
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Каким был Кузьма Скрябин в молодости
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Певица Андрея Кузьменко, которого миллионы украинцев знали как Кузьму Скрябина, сегодня трудно представить в начале его музыкальной карьеры. В начале своего пути артист, который 17 августа мог бы отмечать 58-летие, выступал под другим псевдонимом – Андрей Кил, а группа "Скрябин" только набирала обороты.

OBOZ.UA расскажет и покажет, каким был артист в молодости. Именно под именем Андрей Кил Кузьменко впервые вышел на большую сцену.

Под именем Андрей Кил Кузьменко (в центре) впервые вышел на большую сцену.

Это произошло 13 августа 1991 года в Запорожье во время второго тура фестиваля "Червона рута". В программе поп-музыки тогда был заявлен тогдашний состав: Андрей Кузьменко, Сергей Гера, Александр Скрябин и Андрей "Кьюр" Штурма. Тогда группа выступала под названием "Андрей Кил", хотя сам коллектив "Скрябин" на тот момент уже существовал.

Кузьменко и его коллеги исполнили три композиции – "Олля", "Самотній в'язень" и "На даху". Последняя принесла коллективу третье место в жанре поп-музыки.

Этот результат фактически дал Кузьменко шанс продолжить музыкальную карьеру. Накануне фестиваля его родители поставили перед сыном условие: если музыка не принесет успеха, он должен посвятить себя медицине. Кузьменко на тот момент уже получал медицинское образование. После успеха на "Червоной руте" его музыкальный путь продолжился.

Кузьменко в молодости

После выхода альбома "Червона рута" группа продолжила записывать новый материал, а настоящая популярность пришла после выхода альбома "Птахи" в 1995 году.

До этого группа работала в Новояворовске на студии "Sпати". В 1989 году они записали песню "Чуєш біль", а молодой кинематографист-любитель Владимир Зайковский предложил бесплатно снять к ней видео.

Когда Зайковский собирался отправлять свои фильмы на фестиваль альтернативного кино в Москву, ему нужно было указать в титрах название музыкального коллектива. Проблема заключалась в том, что у группы тогда еще не было названия.

Именно в этот момент на студии не было Александра Скрябина, которого музыканты называли Скряби. Ребята решили подшутить над товарищем и назвали группу его фамилией – "Скрябин". Впоследствии название им понравилось и осталось за коллективом.

Кузьменко в молодости

Само имя "Кузьма" прилипло к Андрею Кузьменко не случайно. Оно происходило от фамилии Кузьменко и стало прозвищем музыканта еще на раннем этапе его карьеры. Таким образом, постепенно сформировалось имя, под которым его знала вся Украина – Кузьма Скрябин.

В 1996 году "Скрябин" получил звание лучшей поп-группы Украины на "Таврических играх", а в 1997-м его песни "Той прикрий світ" и "Train" возглавили хит-парад "Территория А".

Кузьменко в молодости

Постепенно Андрей Кузьменко перестал ассоциироваться со своим ранним псевдонимом Андрей Кил. Вместо этого за ним окончательно закрепилось имя Кузьма, а название группы стало неотъемлемой частью его сценического образа.

Кузьменко в молодости
Кузьменко в молодости
Кузьменко в молодости
Кузьменко с дочерью
Фото 1997 года. Территория А, концерт в г. Кривой Рог.

Ранее OBOZ.UA писал, что дочь Скрябина призналась, о каком отказе покойному отцу она больше всего сожалеет.

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