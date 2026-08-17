Такого Кузьму Скрябина мало кто помнит: под каким псевдонимом он выступал в начале карьеры и как выглядел в молодости. Фото

Певица Андрея Кузьменко, которого миллионы украинцев знали как Кузьму Скрябина, сегодня трудно представить в начале его музыкальной карьеры. В начале своего пути артист, который 17 августа мог бы отмечать 58-летие, выступал под другим псевдонимом – Андрей Кил, а группа "Скрябин" только набирала обороты.

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OBOZ.UA расскажет и покажет, каким был артист в молодости. Именно под именем Андрей Кил Кузьменко впервые вышел на большую сцену.

Это произошло 13 августа 1991 года в Запорожье во время второго тура фестиваля "Червона рута". В программе поп-музыки тогда был заявлен тогдашний состав: Андрей Кузьменко, Сергей Гера, Александр Скрябин и Андрей "Кьюр" Штурма. Тогда группа выступала под названием "Андрей Кил", хотя сам коллектив "Скрябин" на тот момент уже существовал.

Кузьменко и его коллеги исполнили три композиции – "Олля", "Самотній в'язень" и "На даху". Последняя принесла коллективу третье место в жанре поп-музыки.

Этот результат фактически дал Кузьменко шанс продолжить музыкальную карьеру. Накануне фестиваля его родители поставили перед сыном условие: если музыка не принесет успеха, он должен посвятить себя медицине. Кузьменко на тот момент уже получал медицинское образование. После успеха на "Червоной руте" его музыкальный путь продолжился.

После выхода альбома "Червона рута" группа продолжила записывать новый материал, а настоящая популярность пришла после выхода альбома "Птахи" в 1995 году.

До этого группа работала в Новояворовске на студии "Sпати". В 1989 году они записали песню "Чуєш біль", а молодой кинематографист-любитель Владимир Зайковский предложил бесплатно снять к ней видео.

Когда Зайковский собирался отправлять свои фильмы на фестиваль альтернативного кино в Москву, ему нужно было указать в титрах название музыкального коллектива. Проблема заключалась в том, что у группы тогда еще не было названия.

Именно в этот момент на студии не было Александра Скрябина, которого музыканты называли Скряби. Ребята решили подшутить над товарищем и назвали группу его фамилией – "Скрябин". Впоследствии название им понравилось и осталось за коллективом.

Само имя "Кузьма" прилипло к Андрею Кузьменко не случайно. Оно происходило от фамилии Кузьменко и стало прозвищем музыканта еще на раннем этапе его карьеры. Таким образом, постепенно сформировалось имя, под которым его знала вся Украина – Кузьма Скрябин.

В 1996 году "Скрябин" получил звание лучшей поп-группы Украины на "Таврических играх", а в 1997-м его песни "Той прикрий світ" и "Train" возглавили хит-парад "Территория А".

Постепенно Андрей Кузьменко перестал ассоциироваться со своим ранним псевдонимом Андрей Кил. Вместо этого за ним окончательно закрепилось имя Кузьма, а название группы стало неотъемлемой частью его сценического образа.

Ранее OBOZ.UA писал, что дочь Скрябина призналась, о каком отказе покойному отцу она больше всего сожалеет.

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