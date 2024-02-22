Дело не в челюсти. 23-летний студент из Экваториальной Гвинеи доказал, что украинский язык реально выучить с нуля за несколько лет

В то время как некоторые украинцы отказываются переходить на украинский язык в публичном пространстве из-за "неправильной челюсти", иностранцы активно учат соловьину и фанатеют от нее. 23-летний Блас Мба Нзанг из Экваториальной Гвинеи уже более пяти лет проживает в Ривне, куда отправился на учебу, а ныне свободно общается на украинском, нашел немало друзей и даже является членом местной футбольной команды.

Толчком к переезду в Украину стало желание получить высшее профессиональное образование гидроэнергетика, рассказал он "Суспільному". Предприятие, строящее гидроэлектростанции в Экваториальной Гвинее, отправило парня в Ривненский университет водного хозяйства и природопользования, чтобы он получил качественное образование.

"Я хочу быть гидроэнергетиком. Они мне сказали: "Если ты хочешь быть хорошим специалистом, то нужно учиться в водном институте", – вспомнил он.

Блас Мба Нзанг рассказал, что выучить украинский ему помогли одногруппники, среди которых был еще один иностранец. В частности, он почти шесть лет проживает в общежитии, что также дает стимул лучше овладеть языком.

"Я не могу сказать, что я учил его много времени. Если ты хочешь выучить язык, то первое, что нужно иметь, – это желание. И второе – разговаривать с людьми, знающими этот язык. Мне не было стыдно сказать, что я что-то не понимаю, был любознательным, как ребенок", – поделился студент советами.

Мба Нзанг активно занимается спортом и является членом университетской футбольной команды. Такая социализация помогает ему еще лучше выучить язык.

"Мы сразу начали его понимать на футбольном поле. На первых курсах, как мы начали в одной команде играть, было немного необычно, ведь он только начинал учить украинский язык. Мы к нему привыкли, а сейчас – вообще понимаем с полуслова", – рассказал капитан команды Илья Жигунов.

Впрочем, 23-летний студент оставаться жить в Украине не планирует. Он хочет после окончания аспирантуры вернуться домой, чтобы работать на гидроэлектростанции. Но воспоминания об Украине и знание языка с ним останутся на всю жизнь.

Ранее OBOZ.UA писал о двух подружках из Казахстана, которые за 2,5 года жизни во Львове безупречно знают украинский язык. Им ничто не помешало выучить язык, хотя они могли общаться на русском, зная, что их поймут.

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