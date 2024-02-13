Для адептов 'Какая разница?' Две подружки из Казахстана, которые за 2,5 года безупречно выучили украинский язык, стали звездами сети

Языковой вопрос в Украине до сих пор остается открытым – хотя многие русскоязычные граждане сознательно перешли на украинский после полномасштабного вторжения, часть все же продолжила общаться на языке врага, используя нарративы "какая разница" и "язык ни при чем". Примером для таких украинцев могут служить две подружки из города Алматы в Казахстане, которые живут в Украине 2,5 года. За это время они безупречно выучили украинский, а недавно попали в видео к львовскому блогеру Николасу Карме, которому и продемонстрировали свои знания.

Девушки поразили инфлюэнсера своим украинским, а после публикации видео – и всех его зрителей. Ролик был размещен на Instagram-странице Николаса Кармы.

Так, блогер традиционно останавливал прохожих, чтобы поинтересоваться, сколько стоит их лук. Таким образом, он и познакомился с двумя подружками из Казахстана. Перед тем, как рассказывать о своем аутфите и его стоимости, одна из девушек отметила: "Я сразу извиняюсь, мы из Казахстана, поэтому у нас украинский такой не очень будет".

Впрочем, если бы девушки не заметили, что они не из Украины, по их языку это было бы очень сложно понять.

Николасу Карме казашки рассказали о стоимости своих луков. Девушки выглядели стильно и изысканно, однако, что также стало удивлением для многих, не потратили на это все деньги мира, как часто бывает у других героев роликов блогера. К примеру, на одной из девушек был трендовый теплый пиджак за 1500 грн от H&M и сапоги Carlo Pazolini за 2000 грн.

Другая же гуляла по Львову в шубке за 50 долларов (около 1900 грн) и трендовых штанах от украинского бренда за 1000 грн.

Между тем Николас Карма оставался под впечатлением от того, как уверенно и грамотно говорят девушки из Казахстана на украинском. Они рассказали, что родились и всю жизнь прожили в Алматы, и только последние 2,5 года они находятся в Украине, в частности, Львове.

"Я бы в жизни не подумал. Да я хуже общаюсь на украинском! Я могу что-то как загнуть. Искренне вас благодарю. Еще раз приветствую в Украине", – обратился к своим собеседницам блогер.

Украинцы, тем временем, не жалеют для героинь видео восхищенных комментариев. Пишут, в частности, что девушки должны стать примером для тех граждан Украины, которые до сих пор общаются на русском, потому что они, видите ли, говорили на этом языке с рождения и не собираются ничего менять.

"Девушки из другой страны научились говорить на украинском в отличие от некоторых, которые родились в Украине и не общаются на родном языке. Пример для многих украинцев", "Прекрасные. Имеют вид на миллион. Интеллект, воспитанность, изысканность – основные украшения. Если бы эти прекрасные барышни смогли бы научить общаться на украинском всех наших бестолковых "какаяразница этаязыкмаейматери", "Девочки молодцы, родом из другой страны выучили наш язык, а некоторые за 2 года полномасштабной войны даже 3 слова не выучили. Главное желание! А не отмазки", – пишут это и многие другие подобные комментарии пользователи сети.

Как писал OBOZ.UA ранее, парамедик и любимая погибшего под Бахмутом воина Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла Алина Михайлова рассказала, как пытается бороться с русскоязычными людьми. Ее невероятно раздражают дети, которые общаются на языке врага, ведь именно за ними будущее Украины и ради них погибают военные.

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