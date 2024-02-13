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Для адептов "Какая разница?" Две подружки из Казахстана, которые за 2,5 года безупречно выучили украинский язык, стали звездами сети

Анна Кравчук
Шоу Oboz
4 минуты
978
Для адептов 'Какая разница?' Две подружки из Казахстана, которые за 2,5 года безупречно выучили украинский язык, стали звездами сети

Языковой вопрос в Украине до сих пор остается открытым – хотя многие русскоязычные граждане сознательно перешли на украинский после полномасштабного вторжения, часть все же продолжила общаться на языке врага, используя нарративы "какая разница" и "язык ни при чем". Примером для таких украинцев могут служить две подружки из города Алматы в Казахстане, которые живут в Украине 2,5 года. За это время они безупречно выучили украинский, а недавно попали в видео к львовскому блогеру Николасу Карме, которому и продемонстрировали свои знания.

Девушки поразили инфлюэнсера своим украинским, а после публикации видео – и всех его зрителей. Ролик был размещен на Instagram-странице Николаса Кармы.

Так, блогер традиционно останавливал прохожих, чтобы поинтересоваться, сколько стоит их лук. Таким образом, он и познакомился с двумя подружками из Казахстана. Перед тем, как рассказывать о своем аутфите и его стоимости, одна из девушек отметила: "Я сразу извиняюсь, мы из Казахстана, поэтому у нас украинский такой не очень будет".

Для адептов "Какая разница?" Две подружки из Казахстана, которые за 2,5 года безупречно выучили украинский язык, стали звездами сети

Впрочем, если бы девушки не заметили, что они не из Украины, по их языку это было бы очень сложно понять.

Для адептов "Какая разница?" Две подружки из Казахстана, которые за 2,5 года безупречно выучили украинский язык, стали звездами сети

Николасу Карме казашки рассказали о стоимости своих луков. Девушки выглядели стильно и изысканно, однако, что также стало удивлением для многих, не потратили на это все деньги мира, как часто бывает у других героев роликов блогера. К примеру, на одной из девушек был трендовый теплый пиджак за 1500 грн от H&M и сапоги Carlo Pazolini за 2000 грн.

Для адептов "Какая разница?" Две подружки из Казахстана, которые за 2,5 года безупречно выучили украинский язык, стали звездами сети

Другая же гуляла по Львову в шубке за 50 долларов (около 1900 грн) и трендовых штанах от украинского бренда за 1000 грн.

Для адептов "Какая разница?" Две подружки из Казахстана, которые за 2,5 года безупречно выучили украинский язык, стали звездами сети

Между тем Николас Карма оставался под впечатлением от того, как уверенно и грамотно говорят девушки из Казахстана на украинском. Они рассказали, что родились и всю жизнь прожили в Алматы, и только последние 2,5 года они находятся в Украине, в частности, Львове.

"Я бы в жизни не подумал. Да я хуже общаюсь на украинском! Я могу что-то как загнуть. Искренне вас благодарю. Еще раз приветствую в Украине", – обратился к своим собеседницам блогер.

Для адептов "Какая разница?" Две подружки из Казахстана, которые за 2,5 года безупречно выучили украинский язык, стали звездами сети

Украинцы, тем временем, не жалеют для героинь видео восхищенных комментариев. Пишут, в частности, что девушки должны стать примером для тех граждан Украины, которые до сих пор общаются на русском, потому что они, видите ли, говорили на этом языке с рождения и не собираются ничего менять.

"Девушки из другой страны научились говорить на украинском в отличие от некоторых, которые родились в Украине и не общаются на родном языке. Пример для многих украинцев", "Прекрасные. Имеют вид на миллион. Интеллект, воспитанность, изысканность – основные украшения. Если бы эти прекрасные барышни смогли бы научить общаться на украинском всех наших бестолковых "какаяразница этаязыкмаейматери", "Девочки молодцы, родом из другой страны выучили наш язык, а некоторые за 2 года полномасштабной войны даже 3 слова не выучили. Главное желание! А не отмазки", – пишут это и многие другие подобные комментарии пользователи сети.

Для адептов "Какая разница?" Две подружки из Казахстана, которые за 2,5 года безупречно выучили украинский язык, стали звездами сети
Для адептов "Какая разница?" Две подружки из Казахстана, которые за 2,5 года безупречно выучили украинский язык, стали звездами сети

Как писал OBOZ.UA ранее, парамедик и любимая погибшего под Бахмутом воина Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла Алина Михайлова рассказала, как пытается бороться с русскоязычными людьми. Ее невероятно раздражают дети, которые общаются на языке врага, ведь именно за ними будущее Украины и ради них погибают военные.

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