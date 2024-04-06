Делегация Израиля на Евровидении-2024 станет самой защищенной за всю историю песенного конкурса

Израильская делегация на песенном конкурсе Евровидения-2024 в шведском Мальме будет сопровождаться беспрецедентным уровнем безопасности. Это делает ее одной из самых защищенных делегаций, когда-либо представлявших страну.

Как сообщает Ynetnews, израильская спецслужба Шин Бет значительно усилит свою охрану, учитывая возрастающие риски для израильтян за рубежом. Это будет самая большая охрана с начала войны в государстве, которое превосходит даже ту, что предоставлялась израильским спортивным командам во время их участия в международных матчах.

Усиленные меры безопасности стали результатом продолжающегося конфликта в Газе и особенностями места проведения мероприятия – шведским городом Мальмё, который известен своим многочисленным мусульманским населением, а также антиизраильскими настроениями.

Кроме того, Шин Бет рассматривает Эден Голан, как потенциальную мишень для нападений из-за того, что она представляет Израиль. Певица выйдет на сцену Евровидения во время второго полуфинала, который пройдет 9 мая.

Напомним, нынешнюю представительницу Израиля Эден Голан называют самой скандальной участницей Евровидения-2024. Известно, что у певицы украинские корни по маминой линии, но она прожила почти всю жизнь в Москве. В детстве исполнительница выступала в оккупированном Крыму. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Эден Голан в последний момент представила песню, которую ее заставляли менять. В предварительных заявках в Европе видели отсылку к войне Израиля и ХАМАС.

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