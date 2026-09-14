"Давайте будем откровенными". Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Виктор Жданов объяснил, почему не стоит ждать второго сезона

Народный артист Украины Виктор Жданов, сыгравший одну из главных ролей в народном сериале "Поймать Кайдаша", объяснил, почему не советует ждать продолжения сериала, который так полюбился зрителям. По словам актера, в сюжете изначально не предусматривалось нового сезона, а его герой уже дошел до завершения своей сюжетной линии.

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Об этом Виктор Жданов рассказал в интервью OBOZ.UA. Артист отметил, что вопросы о возможном продолжении сериала слышит довольно часто. Однако сам он не видит смысла возвращаться к уже завершенной истории только из-за популярности проекта.

"Продолжение даже не входило в планы, – говорит актер. – Наташа (Наталка Ворожбит – драматург и автор сценария сериала. – Авт.) написала эту историю так, как написала – и на этом все". По словам актера, одна из главных проблем заключается в том, что его Омелько Кайдаш уже прошел весь предусмотренный сценарием путь. Поэтому даже если зрители хотят снова увидеть знакомых персонажей, вернуться к предыдущей истории без потери ее логики было бы сложно: "Когда спрашивают о продолжении, я говорю: "Вы хотите, но нас там уже не будет". Моего персонажа там не будет – Омелько свою историю прожил до конца".

Он считает, что популярным сериалам не обязательно давать продолжение ради самого продолжения: "Не стоит искусственно продлевать историю героев, которые уже прошли свой сюжетный путь. И давайте будем откровенными: все должно быть дозировано. Нужно уметь вовремя остановиться, чтобы зрителю ещё хотелось". В то же время Жданов не против, чтобы в украинском кино появилась новая история, способная так же сильно зацепить аудиторию. Однако пока, по его словам, проекта такого уровня он не видит. "Дай Бог, чтобы родилась другая подобная история, но пока таких нет – и это проблема", – подытожил актер.

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса Нина Набока, которая также снялась в сериале "Поймать Кайдаша", высказала предположение, почему авторы проекта отказались от продолжения сериала, столь полюбившегося зрителям. Актриса предполагает, что дело вовсе не в том, что сюжет исчерпал себя в первом сезоне.

"Там был такой хороший режиссер, такая замечательная команда, – вспоминает съемки телефильма Нина Набока. – Прекрасные люди, понимаете? И благодаря этому все шло очень легко. А кино народное, потому что такая повесть Нечуя-Левицкого. Я чувствовала, что оно понравится. Хочу ли я, чтобы было продолжение? Да все украинцы хотят. И я очень хочу, но все, как мне кажется, упирается в деньги. А тема Кайдашей – она вечна. Там можно ещё столько всего написать! Как у детей сложилась судьба – это же очень интересно".

Ранее OBOZ.UA писал, почему актер Григорий Бакланов (Лаврин Кайдаш, младший сын. – Ред.) считает, что продолжение сериала – это "бег по кругу", и почему лично у него есть ощущение полного завершения истории.

А тем временем актриса Кристина Корчинская (подруга Мотри Кайдаш. – Ред.) предположила, что продолжение картины, которая так полюбилась зрителям, вполне возможно: "Все-таки мы закончили рассказ о своих героях в 2014 году, когда началась война. А учитывая нынешние реалии, может получиться еще одна развернутая история".

Полное интервью с Виктором Ждановым читайте на OBOZ.UA здесь.

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