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Даша Квиткова продает свой дом под Киевом за 320 тысяч долларов: объявление заметили на OLX. Фото

Катерина Малай
Шоу Oboz
2 минуты
3,6 т.
Даша Квиткова продает свой дом под Киевом за 320 тысяч долларов: объявление заметили на OLX. Фото

Украинская блогерша Даша Квиткова выставила на продажу свой дом, который нажила в браке с ведущим Никитой Добрыниным, за 320 тысяч долларов (почти 12 миллионов гривен). На сайте объявлений появилось предложение, где по фото можно легко узнать бывшее жилье экс-супругов.

Ранее инфлюэнсерша уже рассказывала, что планирует продать общую недвижимость и авто, которое бывший ей подарил. Внимание на объявление, датированное 11 сентября, обратил украинский сплетник Богдан Беспалов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Блогерша часто показывала свою жизнь в стенах трехэтажного дома с просторным двором и гаражом на две машины. Именно по этим архивным фото можно узнать участок, который она продает через риелторскую компанию.

Видео дня
Даша Квиткова продает свой дом под Киевом за 320 тысяч долларов: объявление заметили на OLX. Фото

Согласно объявлению, дом площадью 150 квадратных метров расположен в коттеджном городке вблизи Киева. Сейчас там никто не живет, однако на снимках можно заметить личные вещи семьи, не раз попадавшие в кадр.

Даша Квиткова продает свой дом под Киевом за 320 тысяч долларов: объявление заметили на OLX. Фото

Игрушки сына Добрынина и Квитковой еще остались в комнатах. Видны также одежда и уютно обставленные помещения. В подвале можно с комфортом переждать обстрел, говорится в описании.

Даша Квиткова продает свой дом под Киевом за 320 тысяч долларов: объявление заметили на OLX. Фото

Напомним, что Квиткова с сыном уехали из дома в начале весны 2023 года. Молодая мама арендовала квартиру и затеяла судебные разбирательства с бывшим мужем за раздел совместно нажитого имущества, о чем она сама рассказала в блоге.

Продажу недвижимости бывшие влюбленные делегировали посредникам. По словам звезд, они сохранили "нейтральные" отношения для воспитания сына, поэтому часто видятся, общаются и не обрывают связь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Квиткова попала в масштабное ДТП в Киеве, где пострадали 4 автомобиля. На помощь к ней приехал "холостяк" Заливако, потому теперь звезд подозревают в романе.

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