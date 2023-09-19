Даша Квиткова продает свой дом под Киевом за 320 тысяч долларов: объявление заметили на OLX. Фото

Украинская блогерша Даша Квиткова выставила на продажу свой дом, который нажила в браке с ведущим Никитой Добрыниным, за 320 тысяч долларов (почти 12 миллионов гривен). На сайте объявлений появилось предложение, где по фото можно легко узнать бывшее жилье экс-супругов.

Ранее инфлюэнсерша уже рассказывала, что планирует продать общую недвижимость и авто, которое бывший ей подарил. Внимание на объявление, датированное 11 сентября, обратил украинский сплетник Богдан Беспалов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Блогерша часто показывала свою жизнь в стенах трехэтажного дома с просторным двором и гаражом на две машины. Именно по этим архивным фото можно узнать участок, который она продает через риелторскую компанию.

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Согласно объявлению, дом площадью 150 квадратных метров расположен в коттеджном городке вблизи Киева. Сейчас там никто не живет, однако на снимках можно заметить личные вещи семьи, не раз попадавшие в кадр.

Игрушки сына Добрынина и Квитковой еще остались в комнатах. Видны также одежда и уютно обставленные помещения. В подвале можно с комфортом переждать обстрел, говорится в описании.

Напомним, что Квиткова с сыном уехали из дома в начале весны 2023 года. Молодая мама арендовала квартиру и затеяла судебные разбирательства с бывшим мужем за раздел совместно нажитого имущества, о чем она сама рассказала в блоге.

Продажу недвижимости бывшие влюбленные делегировали посредникам. По словам звезд, они сохранили "нейтральные" отношения для воспитания сына, поэтому часто видятся, общаются и не обрывают связь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Квиткова попала в масштабное ДТП в Киеве, где пострадали 4 автомобиля. На помощь к ней приехал "холостяк" Заливако, потому теперь звезд подозревают в романе.

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