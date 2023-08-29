Дашу Квиткову поймали на манипуляциях с ДТП, на видео засветился ее вероятный парень

Украинский блогер Богдан Беспалов обнародовал новые детали ДТП с участием иномарок Ford Mustang, Tesla, Toyota Land Cruiser и Lexus в Киеве, в эпицентре которого оказалась известная блогерша и бывшая жена ведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова. По словам сплетника, инфлюэнсерша, которая была за рулем Lexus, пытается манипулировать и выставить себя жертвой.

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Он взял комментарий у другой участницы аварии, снявшей первые минуты после инцидента. Видео с подробностями появилось на YouTube-канале Богдана Беспалова (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Блогер поймал звезду на манипуляциях в объяснении причины ДТП. Он подчеркнул, что Квиткова намеренно сначала опубликовала пост, где вспомнила конечную цель поездки – роддом, из которого должна была выписаться ее подруга Таня Парфильева – а затем исчезла из соцсетей.

По словам Богдана Беспалова, это была попытка манипулировать подписчиками с целью выставить себя жертвой. Кроме этого, он добавил, что по данным свидетелей, виновницей ДТП стала именно блогерша, которая якобы ехала на красный свет.

Как заявила Квиткова, она двигалась в потоке, а в ее авто врезались два других транспортных средства.

"Согласно новой теории, в нее въехали, а не она. Хотя есть свидетели, которые докажут, что Даша ехала на красный. По крайней мере, так утверждают жертвы аварии", – сказал Беспалов.

Он также отметил расхождения в версиях участниц аварии. Пассажирка по имени Лилия написала блогеру, что сразу вышла осмотреть состояние авто, пока к плачущей Квитковой подбежала другая девушка.

По словам блогерши, к ней сразу подбежала пострадавшая, которая "крыла ее трехэтажным матом" и требовала решить вопрос деньгами. Квиткова отметила, что никогда не решает проблемы таким образом и будет нести ответственность согласно решению суда.

"Даже в таких критических, рискованных ситуациях, где могли погибнуть люди из-за твоей небрежности, вместо того, чтобы признать вину, Квиткова включает типичные манипуляции. Манипуляции на своем имени, денежные. То есть, с нее требуют деньги, и она является жертвой", – резюмировал блогер.

Он также обратил внимание на "защитников" звезды, по словам Лилии, приехавших на место ДТП сразу. Среди них засветился и герой шоу "Холостяк" 11-го сезона Михаил Заливако.

По данным блогера, пара уже давно вместе и скрывает отношения. Доказательством этого, считает Беспалов, являются фотографии звезд с одного и того же лифта в доме Квитковой.

Ранее OBOZREVATEL писал, что год назад Михаил Заливако встречался с победительницей шоу "Холостяк" Анной Богдан. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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