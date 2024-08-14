Дантес поставил на место журналистку, которая спросила его о пенисе сына Кацуриной. Видео

Популярный украинский певец и телеведущий Владимир Дантес впервые ответил на бурную реакцию, появившуюся после публикации его девушкой Дашей Кацуриной поста, где она поблагодарила избранника за то, что он помогает ей с детьми, в частности моет пенис сыну Ивану. Формулировка предпринимателя не осталась без внимания журналистов, однако 36-летний артист четко дал понять, что не видит никакой проблемы в ситуации.

Видео дня

В своем комментарии для программы "Утро в большом городе" исполнитель отметил: людям следует принять то, что у каждого есть половые органы и называть вещи своими именами. После обнародования резонансного сообщения сеть заполонила большое количество мемов.

"А вас смущает это слово? Я не знаю, мне нормально. Я вообще за гигиену. Надо принять, что у женщины есть вагина, у мужчины – пенис. Когда мы говорим: "помыл попу", все реагируют нормально, а когда пенис: О, Боже. Нет, вы что!", – ответил Владимир Дантес на вопросы ведущей.

Пользователи соцсетей креативно отреагировали на откровенное высказывание Даши Кацуриной

За короткий промежуток времени пользователи социальных сетей, особенно X (ранее Twitter), создали большое количество мемов, вдохновленных резонансным высказыванием девушки.

Почему в сети появились мемы о пенисе сына Даши Кацуриной, который моет Владимир Дантес

В честь второй годовщины романтических отношений Даша Кацурина поделилась в Instagram редкими семейными фото. Девушка поблагодарила своего избранника Владимира Дантеса за то, что он появился в ее жизни и помог пережить самые тяжелые периоды.

Однако внимание поклонников привлекла короткая фраза, которую предпринимательница использовала, чтобы акцентировать внимание на том, что певец стал полноценной частью их семьи и принял детей как родных: "Ты моешь пенис Ивану".

Кто такая Даша Кацурина и почему она рассталась с бывшим мужем Мишей Кацуриным

Даша Кацурина – 28-летняя украинская дизайнер и ресторатор, которая является соучредителем нескольких популярных заведений в Киеве. Творческий путь в сфере моды девушка начала в подростковом возрасте, когда переехала из Харькова в Киев ради учебы. Она сделала собственный пуховик из одеяла, который сильно понравился ее парню и будущему мужу Мише Кацурину. Пара официально зарегистрировала брак в 2015 году.

За семь лет отношений супруги создали совместный ресторанный бизнес, основав несколько заведений азиатской кухни. У них появились двое детей: дочь Александра и сын Иван.

Несмотря на хорошие взаимоотношения, спустя несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения, пара объявили о разводе. Даша Кацурина отметила, что главной причиной разрыва стало проведение большого количества времени друг с другом: "Не нужно так много работать вместе, надо давать пространство друг другу. Мы слепились очень с Мишей. Это не прикольно. Сейчас я анализирую все свои поступки в этих предыдущих отношениях и понимаю – как он жил все семь лет? Я понимаю, что я стерва еще та".

Впоследствии предпринимательница начала отношения с Владимиром Дантесоном, а ее экс-муж обручился с певицей Надеждой Доровеевой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дантес умилостив любимую своим поздравлением с днем рождения и показал редкие фото.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!