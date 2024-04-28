Созданы друг для друга. Дантес растрогал любимую своим поздравлением с днем рождения и показал редкие фото

Украинский поп-певец и телеведущий Владимир Дантес мило поздравил бизнесвумен и свою любимую Дашу Кацурину с днем рождения, на что девушка засмущалась. Победитель реалити-шоу "Фабрика звезд" в честь праздника опубликовал подборку редких фото 29-летней Кацуриной, где иногда появлялся и сам.

"Ты – моя любовь", – подчеркнул певец под опубликованными в Instagram фото. Вместо обширного привычного для всех поздравления Дантес охарактеризовал лучшие качества бизнесвумен, которые его привлекают.

"Ты очень красивая. Ты имеешь неповторимый вкус. Ты умеешь принимать тяжелые решения. Ты умеешь дружить. Ты иногда чувствуешь себя неуверенной, но это делает тебя самой решительной. Ты невероятная мама. Ты возвращаешься в свою страну, когда вокруг все не советуют этого делать. Ты открываешь новые бизнесы в Украине, потому что ты реально веришь в свой дом. Ты настоящая девушка, которая несет мощную girls power. Ты – моя любовь. С днем рождения!" – написал певец.

Его любимая не могла просто обойти поздравления, поэтому оставила свой комментарий под постом. "Вова! Ну что ты делаешь!" – написала она, добавив несколько смайликов, указывающих на ее умиление.

Поздравление Даша Кацурина получила и от других фанатов, в основном отмечавших идеальность отношений пары:

"Мне кажется, что вы созданы друг для друга".

"Потому что тебя любит фантастическая женщина".

"Такие вы милые котики".

"Искренние поздравления! Так интересно когда жизнь подарила лимоны, а вы из них сделали сладкий лимонад!"

"Это так трогательно. Приветствую".

"Что-то вашей паре есть невероятное, что очень притягивает".

Кацурина также не обошла поздравления от любимого, поэтому опубликовала утреннее InstaStory, на котором Дантес с двумя детьми бизнесвумен поет "гимн" дня рождения и преподносит праздничный торт, скорее похожий на большой кулич, для загадывания желания.

Напомним, отношения Владимира Дантеса и экс-жены ресторатора Михаила Кацурина Даши Кацуриной начались летом 2022 года. От бывшего мужа бизнесвумен ныне воспитывает дочь Сашу и сына Ивана.

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