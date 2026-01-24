Дали чаевые российскими рублями: Юлия Верба с избранником разозлили сеть 'шуткой' над официантом в Буковеле

Украинская блогер-миллионник Юлия Верба и ее любимый мужчина Константин решили "подшутить" над официантом в одном из заведений в Буковеле. Избранник инфлюенсера предложил работнику в качестве чаевых российские рубли, что показалось очень веселой идеей как паре, так и их друзьям.

Однако официанту от такого "розыгрыша" было отнюдь не весело, поэтому он не взял деньги, а просто отошел от столика компании. Когда пользователи сети начали критиковать Юлию Вербу за такой поступок, она удалила видео из своих Instagram-stories. Однако окончательно стереть ролик из публичного пространства блогеру не удалось, ведь пользователи успели его сохранить и распространить на платформе Threads.

На видео также попал момент, как товарищ блогера Денис Поветкин решил объяснить, откуда Константин взял российские рубли. По его словам, деньги избранник Юлии Вербы получил от пленного оккупанта на Донбассе.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Когда компания утолила смех, блогер решила похвалить официанта за то, что он не взял такие чаевые. Она назвала российские рубли "нечистью", которую надо выбросить или использовать как туалетную бумагу. Но эти слова совсем не смягчили возмущение пользователей сети такой "шуткой":

"И они почему-то решили, что это смешно".

"С*ка, рубли в Украине, в заведении. Это надо быть дегенератом. Верба знеет нет ли у официанта никого из близких в плену, или уже погибших? Я думаю ее такие мелочи не интересуют. А машины (которые компания передает на фронт для военных. – Ред.) – не индульгенция творить такую дикость".

"Верба это дно. Не знаю, как за ней можно следить".

"Уважаемая Юлия Верба, под чем надо быть, кроме алкоголя, чтобы давали официанту чаевые этим? Только что все защищали нашу бедняжку, которая на флаг нацепила свою макитру, а вот и месяца не прошло, как появился новый трэш. 3..2..1... будет извиняться, что на самом деле не хотела ничего плохого, и это просто шутка".

"А это Верба так развлекается с российскими рублями. Где СБУ? Когда уже будут заниматься этими пророссийскими уродами".

Сейчас Юлия Верба и ее любимый мужчина никак не комментируют скандал.

Предыдущий скандал блогера

За последние несколько месяцев Юлия Верба уже второй раз становится фигуранткой громкого скандала. В декабре 2025 года она нарвалась на критику в сети из-за того, что использовала сине-желтый флаг не как символ поддержки Украины или контекст войны, а декоративный фон для развлекательного ролика. После этого юзеры заметили в профиле интернет-деятельницы отметку российского магазина меха, что разозлило их еще больше.

Чтобы "отбелить" свою репутацию Юлия Верба вышла на связь в социальных сетях и заявила: даже не думала, что ее выходка с украинским флагом может кого-то сильно задеть. Она подчеркнула, что никогда не имела целью публиковать контент, который порочит ее родную страну, более того, точно не рекламировала бы магазины страны-агрессора. Как намекнула Верба, в этом инциденте виноваты "высшие люди", которые захотели ее подставить.

