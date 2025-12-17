'Как можно такое делать на государственном флаге?' Блогер Верба снова пробила дно

В сети вспыхнул очередной скандал с участием блогера-миллионника Юлии Вербы. Инфлюенсер опубликовала фото и видео, для которого исказила и использовала Государственный Флаг Украины – не как символ поддержки страны или контекст войны, а как декоративный фон для контента. Именно это и вызвало волну возмущения – пост собрал десятки тысяч лайков, после чего украинцев буквально "прорвало".

На снимках, которые стали эпицентром скандала, на переднем плане позирует сама Юлия Верба – в тесном леопардовом наряде, с акцентом на сексуализированную позу и образ. Позади нее на стене закреплен сине-желтый флаг Украины, но не обычный: на полотне напечатано ее фото.

На втором плане кадра – блогер под ником smurfi.ik, одетый в женский образ, который визуально воспроизводит саму Вербу. Именно он подарил этот флаг Вербе, который впоследствии стал реквизитом для контента.

Государственный символ использовали вне любого контекста войны или поддержки страны – как фон для "эстетики" и лайков. В комментариях люди отмечают: речь идет не о хейте ради хейта, а о боли и злости.

"Трудно подобрать слова. Трудно представить, что люди смогли додуматься до такого. Почему? Зачем? Это же осквернение государственного символа", – пишут пользователи в соцсети Threads.

Другие прямо говорят об обесценивании флага:

"Страшно то, что они не видят в этом ничего плохого. Это же так, для прикола".

"И кто-то же выполнил этот заказ".

"А потом люди такие: "Ой, а чего ее хейтят?" А действительно, почему бы и нет?"

"Надеюсь этим займутся соответствующие органы, потому что должны наказать тех, кто производит такое, и тех, кто демонстрирует".

"Это то, что требует урегулирования, потому что есть правила обращения с Государственным Флагом и контексты его использования. Есть Закон Украины "О Государственном Флаге Украины", есть нормы о надругательстве над государственными символами. Ладно она это придумала (не удивлена), это же кто-то еще печатал, как правило, в полиграфии не один человек работает. Никого это не смутило".

"Как можно сделать что-то подобное на Государственном Флаге?"

На скандал отреагировал и сам smurfi.ik, который в ответ на критику заявил: "Сколько токсичных людей, которые не шарят в законах и в том, что это образ!"

В ответ пользователи опубликовали скриншот статьи 338 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за публичное надругательство над Государственным Флагом, Гербом или Гимном – от штрафов до лишения свободы сроком до трех лет.

"Публичное надругательство над Государственным Флагом Украины, Государственным Гербом Украины или Государственным Гимном Украины наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок", – говорится в статье 388.

Ранее OBOZ.UA писал, что Юля Верба не на шутку разозлила украинцев новым видео с ребенком. Она обнародовала видео, где подтанцовывает под российский трек вместе с дочкой.

