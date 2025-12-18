'Могу пойти на детектор лжи'. Юля Верба намекнула на подставу 'высших людей' после скандала с флагом Украины и рекламой российского магазина

Блогер-миллионник Юлия Верба нарвалась на волну хейта в сети после того, как использовала флаг Украины как декоративный фон для развлекательного ролика, а также сделала рекламу российского магазина меха. На фоне громкого скандала инфлюенсер вышла на связь и заявила: никогда не имела целью публиковать контент, который порочил бы ее Родину, более того, намекнула, что ее подставили "высшие люди".

Разъяснить неприятную ситуацию интернет-деятельница решила в своих Instagram-stories. Она даже публично отметила, что готова пройти проверку полиграфом, чтобы доказать свою позицию.

Почему возник скандал

Юлия Верба опубликовала ряд фото и видео, для которых использовала сине-желтый флаг не как символ поддержки страны или контекст войны, а декоративный фон для развлекательного контента. На переднем фоне обнародованных кадров блогер, вместе со своим коллегой по цеху, позирует в обтягивающем леопардовом костюме, создавая акцент на откровенной позе и наряде. Позади них можно заметить украинский флаг, на котором напечатано фото Вербы.

Таким поступком инфлюенсер не на шутку возмутила украинцев, а очень скоро влипла в новый скандал. Юзеры заметили, что Юлия Верба поделилась фотографией в шапке из меха, к которой добавила активную ссылку на магазин из РФ.

Оправдание блогера-миллионника

Инфлюенсер не стала замалчивать скандальную ситуацию и решила расставить все точки над "і". Она заявила, что весь свой контент пытается строить так, чтобы поддерживать украинское, поэтому никогда даже не задумывалась над тем, чтобы каким-то образом высмеивать государственную символику.

"Относительно флага: я не могла даже подумать, что это кого-то так может задеть. Если бы знала, то ясно что этого бы не было. И я искренне прошу прощения. Я украинка. Люблю Украину. Никакого плохого посыла в это видео не закладывалось. Этот флаг, это как распечатанная аватарка, которую все ставили в начале войны", – написала интернет-знаменитость.

Как считает Юлия Верба, эта ситуация получила такую огласку не столько из-за использования сине-желтого флага в видео, сколько из-за неприязни к ней. Она отметила, что любой человек может допустить ошибку, поэтому стоит просто корректно указать на недостатки, а не "коллективно желать смерти".

Значительно больше внимания блогер уделила разъяснению ситуации с рекламой магазина из России. По словам Юлии Вербы, она не знает, как отметка российского аккаунта появилась на ее странице, ведь на момент публикации поста там было совсем другая ссылка. Чтобы доказать свои слова, инфлюенсер показала несколько скриншотов, где видно, что она заказала меховую шапку в украинском магазине, оплатила ее через ПриватБанк и забрала на "Новой почте".

"У вас кастрюля на голове! Я выставила где и когда делала заказ. Эту отметку вижу впервые в жизни! Я не понимаю откуда взялся этот магазин, кто и как сделал эту пометку. Я обозначала украинский бренд комбезов, даже не шапок или меха", – такое объяснение блогерша сделала, реагируя на гневный комментарии "Деньги не пахнут".

Кроме того, как отметила Верба, пост в меховой шапке она делала несколько дней назад, поэтому, если бы там действительно была отметка российского магазина, скандал разгорелся бы значительно раньше. Она убеждена, что к такому развитию событий причастны "высшие люди", которые просто хотят убрать ее как конкурентку.

"Вы, возможно, не знаете, но у высших людей есть доступ к Instagram. Есть доступ на государственном уровне. За деньги можно заблокировать или разблокировать, сделать все, что хочешь. Когда пошла шумиха с флагом, и появилась откуда-то и отметка. Я могу детектор лжи пойти! Я ее не ставила. Я этот магазин впервые вижу. Я бы никогда в жизни! Вы знаете, как я снимаю об украинском, люблю украинское, продвигаю украинское. Моя работа здесь, семья, мама, папа, ребенок, муж, дом, все. И вы думаете, я бы рекламировала российский магазин?", – эмоционально сказала инфлюенсер.

Чтобы еще раз показать, что к инциденту причастны "не просто подписчики", Юлия Верба отметила, что о ней даже готовят выпуск на телевидении.

