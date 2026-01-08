Россияне украли идею украинского фильма и сняли в нем звезду 'Дикого ангела', которая имеет паспорт РФ

В Киеве состоялась премьера семейной комедии "7 желаний", в которой главные роли исполнили Артур Логай, Ксения Мишина, Дарья Петрожицкая, Римма Зюбина и Владимир Кравчук. Уже сегодня, 8 января, лента выходит в широкий кинопрокат.

OBOZ.UA побывал на презентации фильма и делится интересными подробностями. В частности, почему картина шла к зрителю целых пять лет и как случилось, что российские продюсеры "позаимствовали" важные сюжетные детали для собственной рождественской ленты, в которой снялась Наталья Орейро – всемирно известная уругвайская актриса, звезда сериала "Дикий ангел". Артистка публично не высказывала позицию относительно войны в Украине, однако считается лояльной к РФ: в 2021 году она получила российский паспорт.

По сюжету фильма "7 желаний", в жизни успешного юриста Александра, кажется, есть все: стабильная карьера, семья и четко спланированное на годы вперед будущее. Он давно оставил в прошлом детские мечты, научился жить без лишних эмоций. Настолько, что ради желанного карьерного скачка готов даже отменить семейный новогодний отпуск. Но однажды этот предсказуемый и упорядоченный мир начинает трещать по швам. У Александра неожиданно начинают осуществляться его детские желания – те, которые когда-то загадывал Святому Николаю и о которых забыл. Появляется домик на дереве, лохматый пес, о котором мечтал в детстве, и даже... служба в полиции. Но и это еще не все. Александра начинает преследовать звезда – его бывшая одноклассница, в которую был влюблен подростком. Теперь она уверена: Александр – мужчина ее мечты и за него нужно срочно выйти замуж. Налаженная жизнь летит кувырком. Перспектива карьерного повышения стремительно отдаляется. Зато Александр получает значительно важнее – шанс осознать истинную цену семьи и наконец найти самого себя.

Главную роль в ленте исполнил Артур Логай ("Хороня бывшую", "Песики"), его жену сыграла Дарья Петрожицкая ("Папик", "Домик на счастье", "Успеть до 30", "Лучшие выходные"). Звезда "Крепостной" и "Холостячка" Ксения Мишина появляется в роли бывшей одноклассницы Александра. Роль мамы главного героя сыграла Римма Зюбина. Также в фильме снялся Владимир Кравчук – актер, который уже успел завоевать любовь зрителей благодаря своему яркому образу в фильме "Ты – космос".

Режиссером ленты стал Дмитрий Шмурак, известный зрителям по комедиям "Собрание ОСМД" и "Родительское собрание". "7 желаний" должны были стать его полноценным полнометражным дебютом, однако по иронии судьбы лента шла к зрителям долгих пять лет. В результате фильм, который мы должны были увидеть еще в декабре 2021 года, выходит в прокат только сейчас. На премьере режиссер пошутил, что творческая команда картины недаром выбрала слоган: "Иногда желаниям нужно настояться".

"Главная интрига, почему фильм шел к зрителю пять лет? На самом деле ответ прост: в большинстве случаев такие паузы связаны с длительными постпродакшн-процессами, – рассказал OBOZ.UA режиссер Дмитрий Шмурак. – Здесь нет инсинуаций, напрямую связанных с началом полномасштабной войны. В то же время нельзя игнорировать ее косвенные последствия: люди разъехались, изменились обстоятельства, усложнились рабочие процессы. К этому добавились и процедурные моменты, связанные с участием Госкино – необходимо было пройти ряд формальных этапов и технических согласований. Фильм был фактически полностью готов еще в начале полномасштабного вторжения. Оставалось завершить лишь несколько финальных процессов.

И тут стоит добавить красноречивую деталь: идею нашего фильма украли россияне. У них лента вышла под названием "Письмо Деду Морозу", и несколько совпадений слишком очевидны, чтобы быть случайными. В частности – одно из ключевых желаний героя: в него влюбляется звезда. В нашей версии это Ксения Мишина, в их – Наталья Орейро (кроме нее, в картине снялись российские звезды, некоторые из которых яростно поддерживают войну против Украины – Иван Охлобыстин и Эвелина Бледанс. – Ред.). Главный герой картины – тоже юрист, который оказывается в водовороте событий, которые "оживляют" его детские мечты. Мы со сценаристами даже смогли проследить, когда произошло это "заимствование". После нашей победы в конкурсе Госкино в 2020 году появились официальные пресс-релизы, в которых была обнародована ключевая информация о проекте – из нее можно было составить представление о сюжете и центральных драматургических ходах. Именно эти материалы, похоже, и стали источником для другой версии истории. "7 желаний" были написаны задолго до этого – годами ранее, тогда как российский фильм появился только сейчас".

"Как работалось с актерами? – продолжает режиссер. – Расскажу, пожалуй, самую смешную историю. Поскольку я много лет работаю еще и как клиповый режиссер, то привык иметь дело со звездами разного масштаба – со всеми капризами, настроениями и особенностями характера. Поэтому перед съемками кто-то осторожно намекнул, что, мол, Ксения Мишина может быть непростой. На самом же деле все оказалось наоборот – сотрудничество прошло комфортно. И вот во время съемок финального кадра мы остановились в ожидании реквизита: реквизитор уехал что-то срочно искать. Через некоторое время он возвращается и выносит... кальян. Я, мягко говоря, злой, спрашиваю: что происходит? А он совершенно серьезно: "Ну это же Ксюша попросила". Выяснилось, она пошутила. Когда вызвали на очередную сцену, бросила фразу: мол, придет только при условии, что там будет кальян. А наш реквизитор – очень ответственный человек.

Что касается Артура Логая, то это его первая главная роль в полнометражном проекте, – добавляет Дмитрий Шмурак. – Я знал Артура еще по работе над "Большими Вуйками" и уже тогда увидел в нем сильного комедийного актера. Поэтому искренне рад, что сегодня его все чаще открывают для больших ролей – он этого заслуживает. С Дарьей Петрожицкой работать – отдельное удовольствие. Она приходит на кастинг, ты начинаешь разговор – и уже через несколько минут понимаешь: хочешь видеть ее в своем фильме. Она очень натуральная, живая, настоящая. Почему стоит посмотреть этот фильм? Это лента, в которой вы почувствуете вайб довоенной Украины. Того времени, когда главными переживаниями было, взяли ли вы маску, выходя на улицу. Конечно, мы часто говорим, что комедия во время войны лечит и дает почувствовать радость. Но "7 желаний" дает больше: он возвращает ощущение праздников, настоящих семейных традиций и маленьких чудес. И у нас нет никакого Деда Мороза, а есть Святой Николай".

"Почему всем нам обязательно нужно пойти на фильм? – говорит актриса Ксения Мишина. – Во-первых, чтобы насладиться игрой украинских актеров, поддержать украинский продукт и популяризировать наше кино, чтобы оно дальше развивалось".

По просьбе журналиста OBOZ.UA актриса подвела итоги своего года: "Я для себя внутри сформировала итоги и просто благодарна году, каким бы он ни был. Да, он был тяжелым, но все события воспринимаю как личные уроки и ступеньки, которые обязательно нужно пройти, чтобы двигаться дальше. В начале вторжения, как и все актеры, почувствовала жизнь без работы, снизились гонорары, но сейчас все понемногу просыпается". Не могли не спросить Ксению как главную героиню одного из сезонов проекта "Холостячка" о ее впечатлениях от нынешнего телешоу "Холостяк": "Я не хочу ничего оценивать, просто радуюсь, что даже в такое непростое время у телеканала есть возможность снимать. Полностью проект не смотрела, только частично. Обращался ли Тарас Цымбалюк за советами? Нет, у него, как мне кажется, и без того все хорошо. А если бы обратился, то, возможно, я бы и что-то посоветовала".

