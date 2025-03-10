22-летний принц Люксембурга умер от редкого генетического заболевания

В возрасте 22 лет оборвалась жизнь младшего сына принца Роберта Люксембургского и принцессы Жюли Нассауской – принца Фредерика. Он отошел в засветы 1 марта из-за редкого генетического заболевания митохондриальной дисфункции, связанной с мутациями гена POLG.

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Трагическое известие сообщили члены королевской семьи Люксембурга на сайте организации POLG Foundation, которую основал Фредерик, чтобы найти лекарство от недуга. Родители юноши отметили, что незадолго до смерти он собрал всех близких людей в своей комнате, чтобы попрощаться.

"28 февраля, в "День редких заболеваний", наш любимый сын позвал нас в свою комнату, чтобы в последний раз поговорить. Фредерик нашел в себе силы и мужество попрощаться с каждым из нас по очереди – с братом Александром, сестрой Шарлоттой, мной, тремя двоюродными братьями: Шарли, Луи и Доналлом, зятем Мансуром и, наконец, с тетей Шарлоттой и дядей Марком. Он уже успел высказать все, что было на его душе, своей матери, которая не отходила от него в течение 15 лет. Сказав каждому из нас свои прощальные слова – добрые, мудрые, поучительные – в настоящей манере Фредерика, он ушел от нас, рассказав давнюю семейную шутку", – рассказал принц Роберт Люксембургский.

Как сообщил Его Высочество, несмотря на то, что в последние дни жизни юноша едва мог говорить, его прощальная речь была очень четкой и понятной. Кроме того, перед уходом в засветы принц Фредерик спросил отца, гордится ли он им. В ответ на это принц Роберт Люксембургский отметил, что юноша сделал все, что мог, за свою прекрасную короткую жизнь.

"Как говорят его братья, сестры и большинство тех, кто когда-либо встречался с ним: "Фредерик – самый сильный человек, которого мы знаем!" Он отважно боролся со своей болезнью до самого конца. Его непреодолимая жажда жизни вела его через самые тяжелые физические и психические испытания", – добавил принц Роберт Люксембургский.

Принц Фредерик родился 18 марта 2002 года. Редкую болезнь ему диагностировали в возрасте 14 лет.

Митохондриальная дисфункция – это группа генетических заболеваний, приводящих к дефициту энергии в клетках. Болезнь может поражать любую часть тела человека: мозг, нервы, мышцы, почки, сердце, печень, глаза, поджелудочную железу и т.д.

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