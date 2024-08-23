'Чтобы быть стильной, не надо носить Cartier и Gucci': львовянка в топе за 10 грн и юбке за 30 грн очаровала сеть. Видео

Героиней нового видео популярного блогера Николаса Кармы, интересующегося стоимостью луков прохожих, стала львовянка, которая доказала: иметь стильный внешний вид можно и при отсутствии люксовых брендов. На прогулку с собачкой она вышла в образе, цена которого едва превысила 500 гривен, и очаровала сеть.

Видео дня

Самым дорогим элементом аутфита девушки стали розовые туфли на каблуке. Ролик интернет-знаменитость опубликовал в своем Instagram.

Львовянка вышла в люди в белом топе без бретелей за 10 гривен и светлой мини-юбке за 30. Элегантное платье она стилизовала с ярко-розовыми аксессуарами, один из которых ей подарила сестра.

Больше всего денег девушка заплатила за массивные босоножки на каблуке, стоимостью 499 грн. Героиня видео откровенно рассказала блогеру, что большинство элементов своего аутфита приобрели в секонд-хенде.

Интересно, что на наряд для своего четырехлапого любимца львовянка тратит гораздо больше денег. Стоимость маленького платья собачки составляет 335 гривен.

Скромный, однако довольно стильный образ украинки не остался без внимания подписчиков Николаса Кармы. Пользователи социальных сетей засыпали комплиментами девушку:

"Пример того чтобы быть стильной, не нужно носить картье и гучи".

"Это самый дорогой лук, в который одета девушка. Искренность и подлинность в сочетании с внутренней красотой стоят сейчас очень дорого".

"А все потому, что не одежда украшает человека, а человек – одежду. Девушка прекрасна, поэтому на ней все выглядит красиво".

"Какая нежная и ласковая, спокойная но эмоциональная, сдержанная и полная доброты. Несколько минут видео, несколько слов и море позитива от девушки".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что мама Николаса Кармы раскрыла стоимость своего лука и умилила сеть нежными чувствами к сыну и внучке.

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