Чарльза ІІІ впервые заметили на публике после госпитализации из-за побочной реакции на лечение рака: как выглядит король

Король Великобритании Чарльз III впервые после кратковременной госпитализации, что произошла из-за побочных эффектов от лечения рака, вышел на публику. 76-летнего монарха заметили, когда он покинул на автомобиле лондонскую резиденцию Кларенс-хаус.

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Как сообщает Sky News, Его Высочество вежливо помахало рукой подданным. Отмечается, что король направился в имение Хайгроув в Глостершире.

"Мы пришли сегодня во дворец, чтобы пофотографироваться, но мы никогда не думали, что увидим короля. Видеть его улыбающимся и машущим рукой – это такое облегчение", – высказался мужчина, который пришел в резиденцию Кларенс Хаус.

Напомним, в четверг, 27 марта, короля Чарльза III доставили в больницу из-за "временных побочных эффектов", возникших во время лечения от рака. В Букингемском дворце не уточнили, что произошло с Его Высочеством, лишь отметили: проблемы "требовали короткого периода наблюдения в медучреждении". Поэтому были отменены публичные мероприятия с участием монарха, которые должны были состояться 28 марта.

О своем онкологическом заболевании Чарльз III сообщил в феврале 2024 года. Монарх не рассекретил, какую форму рака ему диагностировали, однако отметил, что начал лечение. Тогда Его Высочество на три месяца прервал исполнение своих обязанностей.

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