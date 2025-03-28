Короля Чарльза III, борющегося с раком, госпитализировали из-за побочной реакции на лечение: в каком состоянии монарх

Британского короля Чарльза III недавно госпитализировали из-за "временных побочных эффектов", возникших во время лечения от рака. Он уже вернулся в свою лондонскую резиденцию Кларенс-хаус и чувствует себя хорошо.

Видео дня

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на Букингемский дворец. В то же время там заявили, что публичные мероприятия 76-летнего британского монарха 28 марта будут отменены из соображений осторожности.

Еще в феврале прошлого года Чарльз III объявил, что у него диагностировали неизвестную форму рака и с тех пор он проходит лечение.

Букингемский дворец не уточнил характер указанных побочных эффектов, кроме того, что они были временными и "требовали короткого периода наблюдения в медучреждении". Ныне там не дали никаких обновлений относительно прогноза или характера лечения короля.

Напомним, что 2 марта король Великобритании Чарльз III встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Монарх принял украинского лидера в имении Сандрингем, что в графстве Норфолк на востоке Англии, лично встречая его возле частной усадьбы Виндзорской династии.

Как сообщал OBOZ.UA, сестра короля Англии Чарльза III принцесса Анна впервые заговорила о травме, которую получила в результате удара лошади по голове летом 2024 года. Ее увлечение конным спортом тогда превратилось в несколькодневное пребывание в больнице с сотрясением мозга и ныне 74-летняя принцесса заявляет, что "ничего не помнит" с момента удара.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!