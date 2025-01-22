Королева Камилла в больнице обмолвилась о проблемах со здоровьем своих внуков

Королева-консорт Великобритании Камилла появилась на открытии нового отделения неотложной помощи в одной из самых больших больниц в Суиндоне. Во время визита Ее Высочество провела разговор с пациентами и персоналом, на протяжении которого призналась, что медицинское учреждение имеет для него особое значение, ведь когда у ее внуков возникают проблемы со здоровьем, они сразу обращаются сюда.

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Кроме того, как отмечает Daily Mail, именно в Great Western Hospital жена Чарльза III родила свою первую дочь Лору Роуз Лопес. Наследница королевской особы появилась на свет 47 лет назад, и с тех пор Камилла впервые посетила больницу.

"Я знаю о вас достаточно много. Вы лечили многих моих родственников. Я очень поражена этим отделением неотложной помощи. У меня действительно имеются только хорошие отзывы, потому что у меня есть друзья, которые сюда приезжают, и внуки, которые были здесь неоднократно. Я часто получаю фотографии с надписью: "Угадайте, где я?" В отделении скорой помощи в Суиндоне", – поделилась Ее Высочество.

На обновление больницы было потрачено около 41 миллиона долларов. В отделении неотложной помощи установили кабинеты для сложных травм, где вместо штор теперь размещены стеклянные двери, а также увеличили количество кабин для реанимации.

Королева Камилла осмотрела новое отделение и пообщалась с работниками медицинского учреждения, чтобы поблагодарить их за сложную работу. Она отметила: "Я знаю по собственному опыту, как вы меняете эту часть страны к лучшему. Очень хочу поздравить всех, кто проделал такую блестящую работу над этим местом, и всех, кто здесь работает".

Кроме того, жена короля Чарльза III поговорила и с маленькой пациенткой в больнице. В то время как Ее Высочество прогуливалась по коридорам Great Western Hospital, к ней подошла девочка, чтобы поздороваться. Мама ребенка объяснила, что его положили в медицинское учреждение с подозрением на аппендицит. После этих слов королевская особа подошла ближе к малышке и сказала, что с ней все будет хорошо, ведь она "в хороших руках".

"Я так подумала и поняла, что не была в этой больнице уже 47 лет, с тех пор как родила здесь свою дочь. Это было так давно", – отметила королева.

Стоит отметить, что до того, как Камилла вышла замуж за Чарльза III, она была в браке Эндрю Паркер-Боулзом. В 1974 году у супругов родился первенец, сын Том, а в 1978-м появилась на свет дочь Лора.

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