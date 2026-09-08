Чарльз III не приедет на похороны короля Норвегии, который был его двоюродным братом: причина и кто из "особых" гостей прибудет вместо него

Король Великобритании Чарльз III не приедет в Осло (столица Норвегии) на похороны своего покойного двоюродного брата, короля Норвегии Харальда V. Представлять британскую корону на церемонии 9 сентября будет принц Уильям, а компанию ему составит принцесса Анна – и для нее эта поездка будет иметь особое значение.

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Об этом сообщила газета Daily Mail. Харальд V умер 28 августа в возрасте 89 лет после госпитализации в Осло. Последние годы жизни монарха сопровождались проблемами со здоровьем, в частности его лечили от гемолитической анемии – заболевания, при котором эритроциты разрушаются быстрее, чем организм успевает их восстанавливать. После 35 лет на норвежском престоле Гаральда V похоронят в среду, 9 сентября.

Отсутствие Чарльза III не связано с его состоянием здоровья. Британский монарх следует древнему королевскому протоколу, согласно которому правящие британские монархи обычно не посещают государственные похороны глав других государств или монархов.

Вместо себя Чарльз III отправляет наследника престола – принца Уильяма. Это уже не первый случай, когда старший сын короля выполняет такую миссию.

В частности, в апреле 2025 года принц Уильям представлял своего отца на похоронах Папы Франциска в Ватикане. Подобной практики придерживалась и покойная королева Елизавета II. За 70 лет своего правления она почти не посещала государственные похороны за рубежом, посылая вместо себя членов королевской семьи.

Стоит отметить, что Чарльз III публично выразил свои соболезнования после смерти Харальда V, назвав норвежского монарха своим "дорогим двоюродным братом". Король также выразил соболезнования королеве Соне и всей норвежской королевской семье.

Вместе с принцем Уильямом в Осло отправится его тетя – принцесса Анна. Для нее участие в церемонии будет иметь не только официальное, но и личное значение. Принцесса является крестной матерью нового короля Норвегии Хокона VIII, сына покойного монарха Харальда. Именно поэтому она присоединится к Уильяму не как представительница Чарльза III, а в личном качестве.

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