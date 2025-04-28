Стало известно, почему Кейт Миддлтон и Чарльз III не приехали на похороны Папы Римского

В субботу, 26 апреля, принц Уильям посетил похороны Папы Римского Франциска в Ватикане, представляя британскую королевскую семью. 42-летнего принца Уэльского зафиксировали на входе в базилику Святого Петра, где проходила торжественная литургия с участием мировых лидеров. Его появление без жены, принцессы Кейт Миддлтон, вызвало волну вопросов, ведь супруги других высокопоставленных гостей, таких как Дональд и Мелания Трамп или Джо и Джилл Байден, присутствовали вместе.

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Причины отсутствия Кейт Миддлтона были двойными. Во-первых, как пояснили в Page Six, протокол британской монархии предполагает, что наследник престола или его представитель обычно самостоятельно посещает иностранные похороны от имени короны. Подобная практика применялась и раньше: в 2005 году Чарльз III прибыл сам на похороны Папы Иоанна Павла II, хотя на следующий день должен был жениться на Камилле Паркер Боулз. Известны также примеры, когда Чарльз отдельно представлял королеву Елизавету II на похоронах президента США Рональда Рейгана, короля Саудовской Аравии Абдаллы и других.

Во-вторых, личные обстоятельства Кейт Миддлтон тоже стали важным фактором. Принцесса Уэльская, в сентябре прошлого года завершившая курс лечения от онкологического заболевания, продолжает ограничивать количество публичных мероприятий. По информации Town and Country, она пока осторожно подходит к планированию участия в массовых событиях из-за заботы о собственном здоровье. Ее первый выход после пяти недель тишины состоится уже в ближайшую среду во время двухдневного визита на Шотландские острова.

В то же время король Чарльз III также отсутствовал на церемонии прощания с Папой, соблюдая протокол, не рекомендующий правящему монарху посещать похороны. Букингемский дворец подтвердил, что Чарльз передал официальные соболезнования по поводу смерти Папы Франциска через специального заявления. В нем он подчеркнул глубокую веру Папы, его стремление к единству Церкви, а также особое внимание к проблемам окружающей среды, ставшей одной из главных тем понтификата Франциска.

Сама церемония прощания с Папой Франциском прошла в Ватикане с участием многочисленных высокопоставленных гостей. Принц Уильям занимал почетное место рядом с канцлером Германии Олафом Шольцом и королем и королевой Иордании – Абдаллой II и Ранией. Лидеры и первые лица государств со всего мира почтили память Понтифика, отошедшего в вечность в возрасте 88 лет в результате осложнений после инсульта и борьбы с двойной пневмонией.

Ранее OBOZ.UA писал, что первая леди США показала красноречивый образ на похоронах Папы Римского Франциска. В нем увидели "скрытое послание".

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