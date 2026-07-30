Бывший участник шоу "Холостяк" и ветеран Александр Терен рассказал о переезде из Украины в страну, где проживает много россиян, и назвал причину

Бывший участник шоу "Холостяк" и ветеран войны Александр "Терен" Будько планирует снова поехать на Кипр. Мужчина признался, что рассматривает возможность провести там всю зиму, поскольку теплая погода и солнце помогают ему работать над новой книгой.

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В то же время "Терен" не скрывает: он знает, что на острове проживает много россиян, однако сейчас, по его словам, их сообщество там гораздо менее заметно. О своих планах Александр рассказал в интервью ТСН.

Он отметил, что хочет поехать на Кипр на Новый год, а при благоприятных обстоятельствах может остаться там на всю зиму.

"И на Новый год планирую снова поехать на Кипр писать книгу. Возможно, удастся уехать на всю зиму, потому что из-за отключений и холодов здесь немного сложнее. Поэтому когда тепло, когда солнышко, море – пишется гораздо лучше", – пояснил ветеран.

Журналистка поинтересовалась, не беспокоит ли "Терена" то, что на Кипре проживает большое количество россиян. Александр признал, что они там есть, однако подчеркнул наличие активной украинской общины и отношение к россиянам на острове.

По его словам, сейчас россияне на Кипре уже не так активно заявляют о себе. Александр Будько связывает это с тем, что украинская община на острове многочисленна, а сам Кипр, как он отметил, не слишком благосклонен к российскому присутствию.

"Радует, что россияне сейчас не так поднимают голову, потому что на самом деле украинское сообщество активно, а Кипр сам по себе, скажем так, тесен для россиян. И вот они ощущают эту свою второсортность, неполноценность, и сейчас их не так слышно. Но, конечно, они есть, никуда не делись, к сожалению", – сказал ветеран.

"Терен" ранее уже несколько раз бывал на Кипре. В феврале 2025 года он рассказывал, что попал на остров благодаря приглашению на писательскую резиденцию в Ларнаке. Сначала Александр не был уверен, что сможет воспользоваться этим приглашением, ведь у него было много дел, однако впоследствии он нашел переписку с организаторами и решил поехать.

В то же время он отдыхал там вместе с блогером Еленой Мандзюк, из-за чего в сети начали распространяться слухи об их возможном романе. Сама Мандзюк тогда пояснила, что они с ветераном дружат и реализуют много совместных проектов.

Сам "Терен" просил не приписывать ему романы со всеми женщинами, рядом с которыми его видят. По словам ветерана, он уехал на отдых, чтобы отвлечься и писать книгу, а его известность в медиа не означает, что любая дружба должна становиться поводом для слухов.

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр "Терен" раскрыл размер своей пенсии и сколько тратит в месяц.

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