Бывшая жена Тигипко раскрыла, где сейчас живут трое ее детей и какое образование они получают

Президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко приоткрыла завесу жизни троих своих детей от бывшего мужа, предпринимателя и политического деятеля Сергея Тигипко. По словам общественной деятельницы, Тимофей, Анастасия и Леонтий в настоящее время учатся за рубежом.

Видео дня

Виктория Тигипко отметила, что ее сыновья и дочь уже довольно давно находятся в разных странах, в чем она видит много преимуществ как для их личного развития, так и для будущего вклада в жизнь нашей Родины. Об этом она рассказала в комментарии для проекта "Ранок у великому місті".

"Они уже очень давно учатся за границей. Дети должны понимать, как работает международный рынок. Ничто не заменит нетворкинг. Налаживание связей нам очень необходимо на всех уровнях и со стороны детей, которые учатся здесь и там", – сказала общественная деятельница.

Как рассказала Виктория Тигипко, ее дети выбрали для себя кардинально разные направления деятельности. Они получают образование в сфере промышленного дизайна, финансов и технической отрасли. По окончании учебы Тимофей, Анастасия и Леонтий планируют вернуться в родную страну.

"Они очень хотят (вернуться в Украину. – Ред.). Пусть доучатся и привезут с собой знания", – подчеркнула президент ОМКФ.

Напомним, что Виктория Тигипко стала второй женой Сергея Тигипко. Они прожили в браке 14 лет, а за этот период трижды стали родителями: в 2002-ом на свет появился Тимофей, в 2005-м – Анастасия, а в 2008-м – Леонтий. Судя по социальным сетям дочери Виктории Тигипко, она по натуре творческая личность, ведь любит танцевать и рисовать.

Впервые предприниматель связал себя узами брака с Натальей Тигипко, которая родила от него дочь Анну 9 мая 1984 года. Она получила высшее образование в Лондоне, основала необанк izibank и стала мамой четверых детей.

В настоящее время Сергей Тигипко состоит в браке с Аллой Зиневич-Тигипко. Пара воспитывает четверых общих детей — Сергея, Станислава, Александра и Юлианну.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как сложилась жизнь троих детей Остапа Ступки и где они сейчас.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!