Дело династии продолжил только один сын: как сложилась жизнь троих детей Остапа Ступки и где они сейчас

2 сентября народному артисту Украины Остапу Ступке исполнилось 59 лет. Знаменитость успел реализовать себя не только как успешный актер, но и как отец, ведь у него трое детей от разных браков. Однако, что интересно, хотя потомки Ступки имели все шансы достичь вершин в киноиндустрии или на театральной сцене, поскольку происходят из звездной династии, творческим путем пошел только его старший сын – Дмитрий.

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А вот младшие дети артиста – Устина и Богдан – выбрали кардинально иной образ жизни вдали от внимания общественности, поэтому найти о них информацию в публичном пространстве не так-то просто. Что известно о сыновьях и дочери звезды, читайте в материале OBOZ.UA.

Остап Ступка впервые стал отцом во время брака с Татьяной Каплиной. В сентябре 1968 года тогдашняя избранница актера родила от него сына, которого назвали Дмитрием. Воспитание мальчика в основном легло на плечи звездного дедушки Богдана Ступки и его жены Ларисы. Взросление в творческой среде сильно повлияло на формирование Дмитрия Ступки как личности. Он захотел продолжить дело династии, поэтому получил высшее театральное образование, после чего работал в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко и нередко снимался в кино.

Уже осенью 2021 года Дмитрий Ступка эмигрировал в США. Актер планировал вернуться на Родину 23 февраля 2022-го, когда уже находился в процессе развода с женой Полиной Логуновой, но начало большой войны внесло свои коррективы. Он остался за границей, где отложил актерскую карьеру на второй план и даже устроился в одну из компаний, которая занимается мувингом (перевозкой и хранением вещей во время переезда). Правда, проработал там Дмитрий Ступка всего один день из-за возникших проблем со здоровьем.

В настоящее время артист не так часто напоминает о себе в украинском информационном пространстве, за исключением скандальных высказываний. Так, например, Дмитрий Ступка поддержал российские нарративы о "бусификации" – якобы насильственном задержании гражданских лиц с целью мобилизации, а затем еще и назвал "чепушилой" военного, который упрекнул его в "бегстве" за границу и решении не вставать на защиту страны.

В социальных сетях артист в основном делится семейным контентом со своей нынешней партнершей, певицей Юлией Барабановой. Также он старается проводить достаточно времени со своей дочерью от Полины Логуновой – единственной внучкой Остапа Ступки Богданой.

Народный артист Украины стал многодетным отцом во время брака с Ириной Батько-Ступкой. Директор столичных театра "Сузір’я" родила от знаменитости дочь Устину и сына Богдана.

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA в 2025 году Остап Ступка рассказал, что девушка получила высшее образование на факультете "международная культурология" в Лодзинском университете в Польше. После окончания учебы она вернулась в Киев. А вот младший сын знаменитости тогда только что закончил школу и размышлял над выбором будущего жизненного пути. Как рассказал актер, Богдан склоняется к нескольким направлениям, и все они связаны с творчеством, однако он ни в коем случае не пытается навязать ему свой собственный опыт.

"Я всегда придерживался мнения, что дети должны сами выбирать, чего они хотят от жизни. А указывать им, куда идти, не в моих правилах. Когда-то, когда я заканчивал школу, во Львове была мода – все шли в мединститут. Кого ни спросишь – все туда. На стоматолога. А еще в инженеры – тоже было. А дети должны сами выбирать. Нельзя насильно: "А ну быстро стань актрисой! Давай, играй!", – подчеркнул звезда.

По словам Остапа Ступки, он видит себя в каждом из троих детей и мечтает как можно чаще собираться вместе: "И в Устине, и в Дмитрии, и в Богдане. По чуть-чуть я везде. К сожалению, война разбросала всех. В свое время, когда папа был жив, он собирал нас всех на новогодние праздники. Надевал бабочку, белую рубашку, смеялся: "Вас приветствует Дон Карлеоне". Сейчас этого нет, к сожалению. Но я мечтаю собрать всех детей вместе".

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