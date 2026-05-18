Банки начали продавать доллар по новому курсу: сколько стоит валюта 18 мая

За выходные в украинских банках заметно вырос курс наличного доллара. В полдень понедельника 18 мая они определили его в средние 43,84/44,37 грн (покупка/продажа), что на 9 коп. выше в покупке и на 12 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 15 числа.

Видео дня

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 44,28-44,4 грн. Так:

ПриватБанк – 44,35 грн;

Сенс Банк – 44,3 грн;

Правекс Банк – 44,28 грн;

Райффайзен Банк – 44,35 грн;

А-банк – 44,4 грн;

Универсал Банк – 44,35 грн;

Укрсиббанк – 44,39 грн;

ПУМБ – 44,4 грн;

Юнекс Банк – 44,36 грн.

Покупают же они ее по 43,4-43,9 грн. В частности:

ПриватБанк – 43,75 грн;

Сенс Банк – 43,9 грн;

Правекс Банк – 43,85 грн;

Райффайзен Банк – 43,88 грн;

А-банк – 43,7

Универсал Банк – 43,85 грн;

Укрсиббанк – 43,8 грн;

ПУМБ – 43,8 грн;

Юнекс Банк – 43,4 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

Переписали курс валюты и в обменниках. Там ее выставили на среднем уровне 43,77/44,09 грн (покупка/продажа). Это:

на 22 коп. выше в покупке;

на 8 коп. в продаже.

Прогноз курса доллара в банках и обменниках на неделю

В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 24 мая) стоимость валюты в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 43,75-44,35 грн. Таким образом:

в банках ожидается снижение стоимости валюты и в покупке, и в продаже;

в обменниках ожидается снижение курса в покупке при росте в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"В последнюю декаду мая ситуация на валютном рынке Украины, вероятно, будет оставаться относительно стабильной. Текущие предпосылки не указывают на возможность резкого выхода за пределы уже привычных колебаний. На рынке будет сохраняться спрос на валюту, однако он не должен стать неконтролируемым", – рассказал банкир.

При этом он подчеркнул: в целом, валютный рынок, вероятнее всего, не претерпевает системных изменений. Так:

НБУ будет оставаться активным участником курсообразования.

Курсовые показатели, по ожиданиям, будут оставаться прогнозируемыми.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники не могут отказать в приеме долларов из-за года выпуска купюр. Наоборот, они должны принимать банкноты всех годов, начиная с 1914-го – в т. ч. 1996-го, 2013-го и др. Впрочем, только при условии, что дизайн и элементы защиты таких купюр полностью соответствуют требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центробанка).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!