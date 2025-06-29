Был сослан за Байкал, но оставался верным Украине: чем прославился поэт-диссидент Игорь Калинец, который умер в 85 лет

28 июня во Львове на 86-м году жизни умер Игорь Калинец – украинский поэт, многолетний политзаключенный советских лагерей, один из символов шестидесятнического движения сопротивления. О смерти писателя сообщила его дочь Дзвинка Калинец-Мамчур. Она также объявила, что церемонии прощания состоятся во Львове.

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По ее словам, 30 июня в 19:00 парастас пройдет в архикафедральном соборе Святого Юра. 1 июля в 12:00 в том же соборе отслужат чин погребения. В 13:30 состоится общегородская церемония прощания возле Ратуши, а в 14:00 – поминальное вече и захоронение на поле почетных захоронений №67 Лычаковского кладбища. Семья просит не приносить цветов и венков, а вместо этого перевести средства на поддержку ВСУ через фонд "Львовский рыцарь" – такое было бы волей самого Игоря Калинца, который до последних дней жил интересами Украины, поддерживал армию и мечтал дождаться победы.

Игорь Калинец родился 9 июля 1939 года в городе Ходоров на Львовщине. В 17 лет переехал во Львов на учебу и остался в городе на всю жизнь. Окончил филологический факультет Львовского университета, работал в областном архиве, где, как сам вспоминал, имел возможность глубже погрузиться в украинское прошлое – то самое, которое советская власть пыталась стереть.

Его первая поэтическая книга увидела свет в 1965 году. Именно тогда во Львове проходил суд над Вячеславом Чорновилом – Игорь Калинец с женой Ириной Стасив-Калинец были свидетелями. Отказ свидетельствовать против подсудимых сделал их "неблагонадежными" для КГБ, рассказывал писатель в интервью "Твоє місто". Впоследствии КГБ охарактеризует Калинца как националистически настроенного и опасного, ведь он не просто писал стихи, а упорно избегал упоминаний о Ленине, партии или советской действительности.

В 1972 году советская власть приговорила Калинца к шести годам заключения строгого режима и трем годам ссылки – за "антисоветскую деятельность" и публикации за рубежом. В Пермских лагерях он находился рядом с Иваном Светличным, Василием Стусом, Степаном Сапеляком. А в селе Ундино-Поселье на Забайкалье отбывал ссылку вместе с женой Ириной. Их письма во Львов тщательно цензурировали, свиданий почти не было, а жизнь в тайге была тяжелой. Но даже в тех условиях Калинец не отказался от убеждений и не раскаивался, несмотря на постоянные попытки властей заставить его публично осудить украинскую эмиграцию и самиздат.

На свободу он вышел в 1981-м, а реабилитирован был только в 1990 году. После возвращения во Львов Калинец больше не писал стихов для взрослого читателя – работал во Львовской научной библиотеке имени Стефаника, издавал детские книги, популяризировал украинское искусство и вел культурную работу, которая в то время еще была полуподпольной. Вместе с женой организовывал вечера памяти писателей, таких как Богдан-Игорь Антонич и Василий Барвинский, собирал архивы, редактировал журналы.

Он оставил после себя 17 поэтических сборников, в частности "Тринадцать аналогий", которая в 1992 году принесла ему Шевченковскую премию. Он – лауреат премии имени Василия Стуса, премии имени митрополита Андрея Шептицкого. В 2016 году Калинец отказался от ордена Ярослава Мудрого IV степени – в знак протеста против того, что называл "жестокой русификацией".

Особое место в жизни Калинца занимала жена Ирина. Их объединяла духовная близость и совместная борьба. Вместе они выдержали годы изоляции, арестов, ссылки.

В интервью для книги Татьяны Терен "RECвізити" Игорь Калинец вспоминал: "Мы имели по шесть лет заключения строгого режима и три года ссылки, но это не было одновременно – Ирину арестовали на полгода раньше, поэтому для нас это было на самом деле семь лет – без общения и свиданий. Ко мне приезжала моя мама с дочкой, второй раз приехали они напрасно, потому что свидание в лагере нам не дали... Единственное, что власть сделала гуманного, – ссылка вдвоем. Ирина приехала раньше, подготовила почву – жилье, работу, – а я уже приехал на готовое".

Калинец оставался верным национальной идее с детства. Он вспоминал, как маленьким видел на улицах родного Ходорова тела убитых повстанцев, которые НКВД выставлял на публичное осуждение. Его отец скрывался вместе с воинами УПА, а дома мальчику говорили, что Ленин – враг. С детства он рос в среде, где "национализм" не был ругательством, а был правом и обязанностью.

Несмотря на все попытки системы сломить его, Калинец никогда не изменил своей позиции. Его не приняли в Союз писателей СССР, он не имел официальной платформы, но стал одним из главных героев украинского самиздата. Его стихи печатались в Мюнхене, Брюсселе, Нью-Йорке, переводились на иностранные языки.

Игорь Калинец – почетный доктор Львовского национального университета имени Ивана Франко, лауреат многочисленных украинских и международных премий. В 2019 году к его 80-летию мэр Львова Андрей Садовый вручил ему почетную награду "Золотой Герб города Львова".

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