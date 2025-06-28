Умер украинский поэт и диссидент Игорь Калинец

Украинский поэт, писатель, диссидент, политзаключенный Игорь Калинец умер во Львове в возрасте 85 лет. Меньше месяца он не дожил до своего 86-летия.

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О потере сообщил мэр Львова Андрей Садовый. "На 86-м году жизни отошел в вечность Игорь Калинец – почетный гражданин города Львова, поэт, писатель, диссидент, многолетний политзаключенный советских лагерей", – говорится в сообщении.

Садовый добавил, что Игорь Калинец и его жена Ирина Калинец вместе стали "голосом украинского достоинства в самые темные времена".

"Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким. Львов скорбит", – написал Садовый в официальном Telegram-канале.

Чем был известен Игорь Калинец

Игорь Калинец родился 9 июля 1939 года в городе Ходоров, тогда это был Жидачевский уезд Станиславовского воеводства Польши, ныне – Львовская область.

В 1961 году окончил филологический факультет Львовского университета. Затем, до 1972 года, работал во Львовском областном государственном архиве.

Первый поэтический сборник "Огонь Купала" опубликовал в 1966 году.

За участие в диссидентском движении в августе 1972 года был приговорен к шести годам строгого режима и трем годам ссылки.

Наказание отбывал в Пермских концлагерях вместе с Иваном Светличным, Василием Стусом и другими.

Ссылку отбывал вместе с женой Ириной Стасив-Калинец на Забайкалье, в селе Ундино-Поселье Балейского района в Читинской области.

По возвращении во Львов в 1981 году работал во Львовской научной библиотеке им. В. Стефаника.

С 1987 года участвовал в издании самиздатского журнала "Евшан-зелье", впоследствии стал его редактором.

Кроме произведений для взрослых, писал также стихи для детей. Его книги разошлись в странах с большой украинской диаспорой – Казахстане, Канаде, США, Аргентине.

Кингу Игоря Калинца "Небылицы про котика и кошку" иллюстрировала украинская художница Виктория Ковальчук 2005 года.

В 2018 году украинский режиссер Александр Фразе-Фразенко представил ленту "Господин Никто", в которой рассказал историю жизни поэта.

Игорь Калинец – лауреат Национальной премии им. Тараса Шевченко (1992), им. Василия Стуса и им. Ивана Франко, премии Андрея Шептицкого, кавалер орденов Ярослава Мудрого V степени (2008), Свободы (2009).

В 2016 году отказался от ордена князя Ярослава Мудрого IV степени в знак протеста против, по его словам, "жестокого русификации".

В 2022 году получил почетное звание "Народный поэт Украины". Почетный гражданин Львова, почетный доктор Львовского университета. Удостоен "Золотого герба города".

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