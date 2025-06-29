Василий Слипак погиб на фронте 9 лет назад: как оперный певец мирового уровня оказался на войне и что говорил о победе Украины

29 июня исполняется девять лет со дня гибели Василия Слипака – уникального украинского оперного певца, солиста Парижской национальной оперы, который добровольно стал на защиту Родины с оружием в руках. Его путь – от изысканных оперных сцен мира до передовой на Донбассе – навсегда запечатлелся в новейшей украинской истории как пример жертвенности, достоинства и несокрушимой любви к Украине.

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OBOZ.UA расскажет, насколько крепкую патриотическую позицию имел Василий Слипак. Он еще в 2015 году четко высказался о своем видении победы Украины над российской агрессией.

"Победа будет обязательно! При одном условии: когда каждый из нас будет делать все необходимое для этого от наименьшего до наибольшего и во всем! Представить себе: все украинцы мира одновременно думают об этом и действуют? Это же бомба, перед которой не устоит ничто на свете!" – верил военный и давал наставления украинцам.

От оперной сцены – до окопов

Василий Слипак родился 20 декабря 1974 года во Львове. С юного возраста его жизнь была тесно связана с музыкой. Первые шаги сделал в капелле "Дударик", куда его привел старший брат Орест. Именно там, под руководством маэстро Николая Кацала, парень проникся украинской музыкальной традицией и патриотизмом.

После обучения во Львовской консерватории (ныне – Львовская национальная музыкальная академия им. Н. Лысенко) Слипак отправился покорять европейские сцены. Уже в 19 лет получил Гран-при во Франции, а впоследствии стал солистом Парижской национальной оперы. Его репертуар охватывал произведения Гуно, Верди, Бизе, Пуччини, Моцарта. Особенно отмечалась его интерпретация роли Мефистофеля из оперы "Фауст" – именно она дала ему позывной "Миф".

Пресса называла его голос впечатляющим и вызывающе неповторимым. Но даже в момент наивысшей славы он оставался глубоко украинским. Выступая на самых престижных сценах мира, Слипак всегда исполнял украинские произведения, представлял на международной арене музыку Лысенко, Ревуцкого, Барвинского.

Слипак всегда был активным в общественной жизни. Во Франции он организовывал митинги, акции солидарности с Украиной во время Революции Достоинства, занимался сбором средств для Майдана, а впоследствии – и для фронта. В 2014 году во время выступления в опере "Аида" в Лионе вышел на сцену с украинским флагом. Он инициировал создание организаций, которые помогали украинским детям, раненым бойцам, в частности ассоциации Opera Friends for Children и благотворительного фонда "Украинское братство".

В июне 2016 года Слипак провел в Париже масштабный антивоенный марш Stop Putin War in Ukraine, объединивший участников из 30 стран.

"Как мужчина, могу быть на войне, а как артист – могу делать максимальную промоцию Украины во Франции", – сказал он журналистам.

В 2015 году Василий Слипак впервые поехал на передовую, а с 2016-го – начал активно участвовать в боевых действиях. Его товарищи вспоминают, что на фронте он не выделял себя, был простым, преданным, дисциплинированным. Его присутствие на фронте – это была не пиар-акция, а глубокая внутренняя потребность.

"Пока будет продолжаться война на Востоке, искусство подождет. Как это оперный певец пошел воевать? А кто сказал, что Донбасс не гламурный? Наши люди любят героизировать. Я не вижу ничего страшного в том, что сменил комфортную кровать на блиндаж... Я должен быть там, на войне. Потому что именно там, на Востоке, на фронте, пишется история Украины", – говорил он.

Последний бой и наследство

29 июня 2016 года Василий Слипак погиб во время боевого дежурства вблизи поселка Луганское, прикрывая собратьев. Вражеский снайпер попал ему в шею. Ему было 41 год. Смерть певца всколыхнула всю Украину и Европу.

Похоронен на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове. В 2017 году ему было присвоено звание Героя Украины (посмертно), а в 2016-м – орден "За мужество" І степени.

Ранее OBOZ.UA писал, что стали известны подробности неожиданной смерти Ореста Слипака – брата оперной легенды Василия Слипака. Жизнь украинца оборвалась во время пожара в квартире, которую он снимал за границей.

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